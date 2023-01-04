Знания – сила

В воинской части 5518 заместитель главнокомандующего Национальной гвардией, халық қаҺарманы Кайрат Умбетов не только проверил готовность подразделения, но и провел с офицерами первое занятие по государственно-правовой подготовке.

Фото Багдата Амангельды

В региональном командовании "Шығыс" Национальной гвардии РК открыли новый специализированный класс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Новый класс оснастили к началу зимнего учебного периода для военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-службы РгК "Шығыс" Багдат Амангельды, кабинет предназначен для занятий по государственной правовой подготовке и решению задач при обеспечении общественного порядка.

"У нас стартовал зимний период обучения личного состава, - отметил руководитель пресс-службы. – В воинской части 5518 заместитель главнокомандующего Национальной гвардией, халық қаҺарманы Кайрат Умбетов не только проверил готовность подразделения, но и провел с офицерами первое занятие по государственно-правовой подготовке".

В целом в 2022 году по итогам проверки летнего периода в РгК "Шығыс" были подготовлены отличные военнослужащие, спортсмены-разрядники, лучшие роты и взводы. Принятые обязательства боевого состязания подтвердили практически все воинские части.

Осенью в части "Шығыс" прибыли почти 200 парней из Жетысуской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областей, а также Алматы. В течение месяца призывники проходили курс молодого бойца, и в декабре в торжественной обстановке приняли присягу. На сегодня гвардейцы задействованы в охране общественного порядка в Усть-Каменогорске.

