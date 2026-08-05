«ПСЖ» открыл академию в Казахстане

Уже с сентября там примут до 300 юных футболистов и футболисток

Фото: ФК «ПСЖ»

Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов Франции «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об открытии академии в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KazFootball.kz

Как пишет «Спорт-Экспресс», футбольная школа парижского клуба будет расположена в Астане.

«Открытие академии «ПСЖ» в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа. С открытием новой академии в Астане мы делаем еще один важный шаг в развитии глобальной сети, которая позволяет тысячам юных футболистов по всему миру обучаться футболу по стандартам качества «Пари Сен-Жермен» и продолжать свое развитие, становясь частью большой семьи», – отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчандайзингу и маркетингу «ПСЖ» Надя Бенмохтар.

Уже с сентября школа примет до 300 юных футболистов и футболисток.

Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в глобальную сеть PSG Academy.