Золотой дубль «Астаны»

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Последние несколько лет розыгрыш одного из главных футбольных трофеев страны неизменно проводился в столице. К неожиданности многих специалистов и болельщиков на этот раз столь ответст­венный матч было решено провести в Алматы. Не последнюю роль сыграли погодные условия – в Астане царил крепкий мороз. Правда, и самый большой город страны нынче не побаловал – мегаполис и сам стадион завалило снегом, и кое-кто при этом даже пожалел, что встреча не состоялась под крышей столичной «Астаны-Арены».

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Но, как говорится, матч состоится в любую погоду. Представители двух сильнейших дружин рес­публики – «Астаны» и «Кайрата» – продемонст­рировали довольно интересную игру. Растоптав заснеженное поле в первом тайме (в это время больше приходилось приноравливаться к аномальным условиям), во втором футболис­ты стали действовать более комбинационно.

На 47-й минуте сербский вундеркинд из «Астаны» Неманья Максимович делает скидку в штрафную, а конголезец Жуниор­ Кабананга точно переправляет мяч в ворота «Кайрата». Этот гол оказался единственным и, соответственно, «золотым».

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Клубные баталии на рес­публиканском уровне в этом сезоне официально завершены. Что же касается «Астаны», которая в третий раз подряд стала чемпионом, а также прибавила к своим трофеям Кубок страны, то она продолжит представлять Казахстан на международной арене. Уже в четверг в рамках Лиги Европы столичная команда у себя дома примет кипрский АПОЭЛ, а в декабре отправится в Швейцарию, где померяется силами с ФК «Янг Бойз» из Берна.

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