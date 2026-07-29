Международные наблюдатели ознакомились с работой предвыборного штаба НПК

В процессе беседы со всеми участниками предвыборной гонки миссия формирует объективную картину

Фото: НПК

Делегация наблюдателей, во главе с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), независимым советником по международным делам и делам ЕС Виктором Пикетом посетила столичный предвыборный штаб Народной партии Казахстана. Здесь же состоялась встреча с председателем Партии Нурсултаном Шокановым, сообщает Kazpravda.kz

Такие визиты в предвыборные штабы политических партий, участвующих в выборах – обязанность международных наблюдателей.

В процессе беседы со всеми участниками предвыборной гонки миссия формирует объективную картину: насколько партиям обеспечены равные условия в агитационный период, включая доступ к СМИ и размещению наружной рекламы.

В ходе встречи Нурсултан Шоканов отметил необходимость проявления внимания международных институтов к политическим процессам в республике и поблагодарил наблюдателей за конструктивный диалог.

«Мы благодарны вам за интерес к масштабным изменениям в нашей стране и независимую оценку таких ключевых вопросов, как демократия, свобода слова, верховенство права и прозрачность избирательного процесса. Народная партия также разделяет эти принципы и считает, что победа должна добываться в честной борьбе», – подчеркнул он.

Председатель НПК кратко сообщил об агитационной работе партии в масштабах текущей агитационной кампании. В партийном списке НПК 72 кандидата, по всей республике развернута агитационная сеть из 155 предвыборных штабов. Проведено свыше 300 агитационных мероприятий.

Кроме того, было установлено свыше 300 баннеров, расклеено 6795 плакатов, роздано 30721 буклетов. Народная партия активно размещает свою рекламу на интернет-порталах, ⁠телеканалах, на платформах, в СМИ и в соцсетях.