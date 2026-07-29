Партия «Байтақ» провела встречу с представителями Национальной палаты охотников и рыболовов

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках избирательной кампании кандидаты в депутаты Курултая от партии «Байтақ» и члены партии провели встречу с представителями Национальной палаты охотников и рыболовов «AYALA» и коллективом школы №66 города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Главной темой встречи стали вопросы сохранения биоразнообразия Казахстана, рационального природопользования, защиты дикой природы и формирования экологически ответственного отношения к природным ресурсам.

В ходе встречи участники обсудили необходимость сохранения редких видов животных, развития особо охраняемых природных территорий, научного подхода к управлению природными ресурсами, а также важность взаимодействия государства, экспертного сообщества и общества в решении экологических задач.

Выступая перед участниками встречи, кандидат в депутаты Курултая от партии «Байтақ» Алма Караш подчеркнула, что сохранение биоразнообразия является одним из ключевых условий экологической безопасности, устойчивого развития и благополучия будущих поколений.

«Биоразнообразие Казахстана — это наше национальное богатство. От того, какие решения мы принимаем сегодня, зависит, какую страну мы оставим нашим детям — с чистыми реками, здоровыми лесами, богатым животным миром и безопасной окружающей средой».

Участники встречи обменялись мнениями, обсудили актуальные экологические вызовы и подчеркнули необходимость совместной работы по сохранению природного наследия Казахстана.

Партия «Байтақ» в ходе избирательной кампании продолжает серию встреч с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами и общественными организациями, представляя свою предвыборную программу и обсуждая практические решения в сфере экологии, устойчивого развития и повышения качества жизни граждан.

#Казахстан #партия #курултай

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