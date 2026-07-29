Предвыборная гонка – ОСДП и НПК продолжают борьбу за лидерство на левом политическом фланге

Продолжается активная фаза избирательной кампании перед выборами депутатов Курултая: встречи «Әділет» с нефтяниками, социальная повестка ОСДП и НПК, акция «День без автомобиля» от «Байтақ», аграрные акценты «Ауыла», диалог «Ақжол» с предпринимателями и форум Respublica в Семее, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

От производственных коллективов до молодежи: к каким группам обращаются партии

Отраслевой подход прослеживается в кампаниях партий «Әділет» и «Ауыл». При этом их работа охватывает разные группы избирателей. «Әділет» сосредоточилась на представителях промышленного сектора Атырауской области – нефтяниках, работниках нефтеперерабатывающих и вагоностроительных предприятий, ветеранах нефтегазовой отрасли и молодежи. В работе с этой аудиторией партия объединила вопросы развития промышленности, цифровизации и поддержки работников с темами верховенства права и равенства граждан перед законом. Партия «Ауыл», в свою очередь, ориентировалась на сельское население, фермеров и представителей агропромышленного комплекса.

С тематикой здравоохранения пересекалась и работа партии «Байтақ». Вместе с тем основную аудиторию ее кампании составляли граждане, для которых актуальны состояние окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и качество коммунальной инфраструктуры. Партия поднимала вопросы развития «зеленой» экономики, экологической безопасности и условий труда медицинских работников. Акция «День без автомобиля» стала отдельным форматом продвижения экологически ответственного поведения.

Вместе с тем, остальные партии также продолжают работу в регионах, проводя встречи с жителями и представляя ключевые положения своих предвыборных программ.

На фоне региональных поездок все отчетливее проявляется другая сторона кампании – борьба партий за право задавать политическую повестку. При этом наиболее жесткая конкуренция разворачивается внутри двух ключевых электоральных полей. За правый электорат соперничают «Ақжол» и Respublica, апеллирующие к интересам бизнеса, предпринимателей и сторонников рыночных реформ. На левом фланге борьбу за избирателя ведут ОСДП и НПК, делая ставку на темы социальной справедливости, государственных гарантий и усиления роли государства в защите граждан. Именно поэтому публичные споры между этими партиями становятся все острее.

Например, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, комментируя критику со стороны НПК, обвинил отдельных представителей партии в недостаточном знании Основного закона. Поводом стало заявление заместителя председателя НПК Бейбита Кусаинова, который, оценивая программу социал-демократов, назвал предложение о возвращении к президентско-парламентской форме правления противоречащим новой Конституции.

Рахимжанов не согласился с такой оценкой и указал, что президентская форма правления закреплена в статье 2 Конституции. На этом основании лидер ОСДП заявил, что представители НПК неверно трактуют положения Основного закона. Он также связал этот эпизод с более широким вопросом профессиональной подготовки кандидатов, подчеркнув, что политики, претендующие на участие в законотворческой деятельности, должны хорошо знать основы государственного устройства и конституционного права.

Ответ НПК не заставил себя ждать. Бейбит Кусаинов заявил, что критика касалась не закрепленной в Конституции президентской формы правления как таковой, а содержащегося в программе ОСДП предложения вернуться к президентско-парламентской модели. В Народной партии назвали эту инициативу попыткой возврата к политическим подходам 1993 года и заявили, что она не соответствует ни положениям новой Конституции, ни результатам состоявшегося референдума.

В НПК при этом противопоставили предложению ОСДП собственный подход, сделав акцент на расширении публичных слушаний в маслихатах, прямом участии граждан в принятии решений и создании прозрачной обратной связи между обществом и государственными органами.

Таким образом, спор, начавшийся с взаимных обвинений в незнании Конституции, фактически перерос в дискуссию о модели государственного управления и механизмах участия граждан в политической жизни.

Параллельно НПК продолжила критиковать программы других участников кампании. Партия выразила несогласие с отдельными предложениями Respublica, усмотрев в них риск сокращения мер социальной поддержки. По позиции Народной партии, развитие предпринимательства не должно происходить за счет социальных обязательств государства, а любые законодательные изменения должны учитывать интересы граждан и принцип правовой стабильности.

Предметом критики со стороны НПК стала и инициатива партии «Байтақ» о введении уголовной ответственности для юридических лиц. Представители Народной партии указали на возможные риски для бизнеса и выступили за сохранение принципа персональной ответственности за совершенные правонарушения.

Свои замечания к программам оппонентов высказала и партия «Ауыл». Ее представители подвергли критической оценке отдельные положения программ «Ақжол» и Respublica, заявив, что вопросы сельского хозяйства, фермерства и развития села должны занимать более значимое место в экономической повестке. Замечания прозвучали и в адрес инициатив «Байтақ» в сфере водопользования: в партии подчеркнули, что экологические ограничения необходимо вводить с учетом интересов аграриев и сопровождать мерами поддержки сельхозпроизводителей.

Продолжительным и заметным противостоянием кампании остается также публичная дуэль между «Ақжол» и Respublica. Партии практически ежедневно обмениваются заявлениями, оспаривая не только отдельные положения предвыборных программ, но и право друг друга представлять интересы предпринимательского и правого электората.

Отвечая на критику представителей Respublica из-за демонстрации дорогих автомобилей, партия заявила, что выступает «не против богатства, а против бедности». Одновременно представители Respublica поставили под сомнение реалистичность многолетних обещаний «Ақжол» и их практическое воплощение. Тем самым спор между партиями все отчетливее выходит за пределы отдельных программных пунктов и превращается в борьбу за лидерство в одной политической нише.

Таким образом, межпартийная конкуренция становится одной из отличительных черт нынешней кампании.

Если на начальном этапе агитации политические силы преимущественно представляли собственные программы, то теперь они все активнее выстраивают кампанию через прямое сопоставление с оппонентами. Это повышает градус политической дискуссии и постепенно превращает борьбу программ в борьбу за право определять ключевую повестку выборов.