Звания "Қазақстанның Еңбек Ері" удостоены Дулат Исабеков и Владимир Розметов

Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Дулату Исабекову и Владимиру Розметову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Указом главы государства от 14 октября 2022 года за № 1046 «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» присвоена писателю Дулату Исабекову и директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері» Владимиру Фёдоровичу Розметову.