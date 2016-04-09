​Звездный час Путинцевой

В четвертьфинале Юлии предстоит нелегкий поединок с итальянкой Сарой Эррани, которая, к слову говоря, выбила в Чарльстоне из дальнейшей борьбы другую казахстанскую теннисистку – Ярославу Шведову (2-й круг, счет матча – 6:0, 6:3).

Не суеверный «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» в 13-й раз стал чемпионом Казахстана по футзалу. Досрочно и сверхубедительно: в 24 проведенных матчах подопечные главного тренера Какау одержали 24 победы. В очередном туре на своей площадке триумфаторы дважды обыграли рудненский «Аят» – 6:0 и 8:2. Лучшим бомбардиром чемпионата остается Болинья из «Астана-Тулпар», забивший 28 мячей. А далее идут кайратовцы Диваней (18) и Игор (17). Бразильцы есть бразильцы!

Нынешний сезон для казахстанского футзала складывается в черно-белую полоску – то успех, то не­удача... А самая большая потеря – снявшийся в марте с чемпионата и прекративший существование очень техничный, симпатичный, давший многих игроков в сборную страны мини-футбольный клуб «Астана-Тулпар», не сумевший выжить в жестких условиях отсутствия финансирования.

Не суеверный «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» в 13-й раз стал чемпионом Казахстана по футзалу. Досрочно и сверхубедительно: в 24 проведенных матчах подопечные главного тренера Какау одержали 24 победы. В очередном туре на своей площадке триумфаторы дважды обыграли рудненский «Аят» – 6:0 и 8:2. Лучшим бомбардиром чемпионата остается Болинья из «Астана-Тулпар», забивший 28 мячей. А далее идут кайратовцы Диваней (18) и Игор (17). Бразильцы есть бразильцы!

Нынешний сезон для казахстанского футзала складывается в черно-белую полоску – то успех, то не­удача... А самая большая потеря – снявшийся в марте с чемпионата и прекративший существование очень техничный, симпатичный, давший многих игроков в сборную страны мини-футбольный клуб «Астана-Тулпар», не сумевший выжить в жестких условиях отсутствия финансирования.