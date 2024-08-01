Звезды, комиксы, автографы, костюмы – в Астане снова Comic Con! Общество 1 августа 2024 г. 1:30 133 Наталия Хомс Фестиваль, посвященный современной поп-культуре, растет: в нынешнем году он собрал более 50 тыс. посетителей из 30 стран фото предоставлено оргкомитетом фестиваля Ян обнажает факты Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Украина, ОАЭ, Китай, Черногория, США, Канада, Великобритания, Франция, Польша, Грузия, Чехия, Литва, Россия, Армения, Эстония, Кипр, Южная Корея, Таиланд, Парагвай, Катар – ох, как широка география нашего Comic Con. Поездка того стоила, ведь посетителей ждали встречи и автограф-сессии с мировыми кинозвездами и знаменитыми блогерами, новинки мира видеоигр, манги, комиксов и аниме, а также захватывающий конкурс косплея с призовым фондом в 12 млн тенге. Первый день начался с интересных встреч. Поклонники аниме, игр и фантастических фильмов смогли увидеть вживую «голоса» любимых персонажей – известных актеров дубляжа Егора Васильева и Ислама Ганджаева. После состоялась презентация казахстанского фильма о народном супергерое – «Капитан Байтасов». В основе сценария – реальная история героически погибшего при спасении людей в Таразе в 2011 году капитана полиции Газиза Байтасова. С подписчиками встретился известный блогер Ян Топлес, который на своем семимиллионном YouTube-канале популяризирует науку, развенчивает мифы, псевдонаучные теории и заблуждения, выпускает видео на темы физики, астрономии, биологии, искусства и культуры. Конечно, казахстанцев интересовал вопрос названия блога, ведь «топлес» означает «с обнаженной верхней частью тела»… Ответ оказался прост: слово «топлес» было одним из самых запрашиваемых в Интернете, и пришлось довольно кстати к «обнажению» фактов. – Если сегодня вбить его в поиск, в первых строчках будут ссылки на разоблачение шарлатанов и лженауки. А обнаженная грудь теперь где-то внизу списка, – рассказал блогер, как спустя годы ему удалось повлиять на политику поисковых систем. Фанаты спрашивали Яна о том, как бороться с «выгоранием» и не обижаться на хейтеров, какие темы он планирует затронуть в будущем. Блогер рассказал «по секрету», что следующей темой станет вопрос «существуют ли числа, вшиты ли они в тонкую структуру нашей Вселенной или мы их просто придумали?» Творческими поисками и лайфхаками поделилась со своими поклонниками казахстанская творческая команда молодых TikTok-блогеров JKS Entertainment. Секреты дубляжа на казахский язык раскрыли фанатам участники команды AT Production. На площадке Otaku Zone в этот день изучали китайское искусство заваривания чая и техники боя ниндзя без оружия, а на площадке «Сидим играем» собрались поклонники настольных игр. Долгожданные встречи и вопросы Второй день Comic Con Astana запомнился гостям фестиваля встречей с популярным блогером и актером Антоном Лапенко: он получил широкую известность в 2019 году как автор стилизованных под ретро-видео юмористических скетчей в Instagram и веб-сериала «Внутри Лапенко». Блогер презентовал основанный на комиксах фильм про школьного учителя с суперсилой «Настоящий герой» и поделился с фанатами планами на будущее: – Планирую и дальше снимать для Инстаграм, также сейчас достаточно плотный график съемок в кино. А еще я стал увлекаться Stop Motion-анимацией. Хочу заниматься мультфильмами. Встречу с поклонниками в формате Q&A в этот день провел один из хэдлайнеров фестиваля, канадский актер, известный по ролям в сериалах «Одаренные» и «Уэнcдей», Перси Хайнс Уайт. Много интересных вопросов задавали и журналисты. Например, какое кино хотел бы снять сам актер, если бы у него были неограниченные финансы и возможности. – Я бы снял сериал о детективе, который путешествует в прошлое и раскрывает все нераскрытые убийства знаменитостей. А потом он узнает, что все эти убийства совершает один и тот же человек, который тоже путешествует во времени, – поделился Перси. Говоря о Казахстане, актер отметил, что хотел бы разобраться с тем, как устроена наша киноиндустрия, и поработать с нашими кинематографистами в любом проекте. В этот же день на главной сцене Comic Con Astana на вопросы своих фанатов ответила видеоблогер Анастасия Бурчуладзе, известная под ником Anastasiz. К примеру, она отметила, как удивил и восхитил ее теплый прием и доброжелательность казахстанцев. После состоялся эксклюзивный показ короткометражки «Не шурши» Даниила Лазаренкова – ведущего канала Chuck Review на YouTube. В Otaku Zone прошли конкурсы любительского и низкобюджетного косплея, а также танцевальный перфоманс K-pop группы YBS. В Game Place проходили турниры по TEKKEN 8, игровые поединки на PlayStation 3 и 5, Xbox 360, Sega и Nintendo. В лектории «Кабинет магии» казахстанский режиссер, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии Малик Зенгер провел мастер-класс «Как создать самые хайповые клипы в Казахстане». Автор комиксов художник Алибек Кожагельдиев прочитал лекцию на тему «Из комиксов в кино: как вырастить хобби в прибыльную профессию». Куда? За автографом Ганнибала! Абсолютной звездой третьего дня стал хэдлайнер фестиваля – знаменитый датский актер Мадс Миккельсен, известный всему миру по сериалу «Ганнибал» и фильмам «Доктор Стрэндж», «Казино «Рояль», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Его автограф-сессия продолжалась 3 с половиной вместо положенных полутора часов. Все это время актер нон-стоп раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Но очередь поклонников была настолько велика, что Мадс Миккельсен уступил желанию публики и после окончания официальной программы вместо ужина вернулся давать автографы еще в течение двух часов. К слову, до этого у фанатов была возможность пообщаться с Мадсом: они расспрашивали о его карьере, фильмах и, конечно, о возможном продолжении сериала «Ганнибал». Спойлер: никто из команды не против, только бы найти студию, которая этим займется. Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов пригласил Мадса сняться в своем следующем фильме. Миккельсен ответил «рахмет» и пошутил, что у него «наконец-то есть работа на следующий год». Он также рассказал, что участвует в новом проекте Dust Bunny режиссера Брайана Фуллера, с которым уже сотрудничал в «Ганнибале». Позже на пресс-конференции Мадс отметил, что был бы рад поработать в казахстанском кино, и даже придумал тему. – Мы здесь много говорили о том, откуда родом был Атилла: одни ученые считают, что отсюда, с территории современного Казахстана, другие – что из Монголии. Но если бы мы снимали о нем сегодня здесь, он точно был бы казахом. История Атиллы очень интересна, было бы замечательно раскрыть ее и оживить в фильме, – рассуждал Мадс Миккельсен. Актер признался, что ему очень понравилась Астана, он побывал на экскурсии и перепробовал много казахских блюд из конины. – Мне нравится эта страна, потому что люди здесь испытывают гордость за свой народ, и именно поэтому они так гостеприимны, – поделился впечатлениями Мадс Миккельсен, найдя в этой гордости сходство казахов с исландцами. Актер с теплотой рассказал журналистам о своем желании вновь вернуться в Казахстан, посмотреть достопримечательности разных регионов, покататься на лошадях и… поучаствовать во Всемирных играх кочевников. – На выходе из аэропорта я увидел большой постер с кочевником на лошади, с луком и с птицей на руке. Так вот, в моем первом американском фильме «Король Артур» я тоже играл кочевника на лошади, с луком и с птицей на руке. Поэтому я очень бы хотел попасть на эти игры, причем не просто как зритель, а как участник, – рассказал Мадс Миккельсен, который и на следующий день не смог отказать фанатам в автографах. Слышу персонажа вживую! На фестивале также присутствовали известные актеры дубляжа. Фанаты очень ждали Всеволода Кузнецова, озвучившего Нео из «Матрицы» и Ведьмака Геральта. Его голосом на русском языке говорят Киану Ривз, Том Круз и Брэд Питт, а также Кот в сапогах, Волан-де-Морт и Римус Люпин из «Гарри Поттера». Всего у него более 600 работ в дубляже. Зрители интересовались, может ли ИИ со временем заменить актеров дубляжа, на что актер ответил отрицательно, так как ИИ не умеет думать. А еще он рассказал, как борется с творческими кризисами и выгоранием, говорил о развитии навыков дубляжа, качестве перевода и использовании нецензурных слов при озвучивании. Актер признался, что и в жизни умеет выражаться «цветисто и многоэтажно», но делает это крайне редко. Голос другого гостя фестиваля Петра Гланца можно услышать в мультфильмах и мультсериалах «Аватар: Легенда об Аанге», «Фиксики», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эволюция Черепашек-ниндзя», но знают его все по известнейшему персонажу – Дэдпулу, фильм с которым, к слову, в эти дни вышел в прокат и уже собрал умопомрачительную кассу. Петр Гланц похвалил казахстанскую команду, работавшую над дубляжом. – Именно третий фильм в серии оказался самым сложным для перевода, там много шуток, для понимания которых необходимо быть начитанным и насмотренным, есть отсылки и к предыдущим фильмам. И казахстанские переводчики сделали все, чтобы их адаптировать. Мне очень нравится, как вы это сделали, – поделился Петр Гланц. Также с фанатами встретились Принц Лимон и Аконя – супруги Юрий и Аруна Ким, озвучивающие корейские дорамы. Их студия SoftBox сегодня стала самой популярной командой дубляжа дорам на русский язык. Фанаты интересовались особенностями озвучки, тем, как пара выбирает дорамы для дубляжа и как справляется с переводом корейских региональных диалектов – сатури. Встречу с поклонниками провел и российский актер театра и кино Рузиль Минекаев, наиболее известный по роли Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана». Еще в третий день фестиваля состоялись презентации киноновинок от казахстанских креативных команд – фильма «Жезтырнак» в жанре этномистической комедии с элементами хоррора и киномюзикла «Стоп, ночь!», основанного на песнях группы «А’Студио». Наряды, парики, доспехи Главным элементом шоу-программы фестиваля стал традиционный для Comic Con Astana конкурс косплея международного масштаба с призовым фондом в 12 млн тенге. На участие в нем подали заявки 140 косплееров из 14 стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, России, ОАЭ, Китая, Грузии, Черногории, Великобритании, Армении, Кипра и Таиланда. Среди членов жюри косплей-конкурса – популярный косплеер из Германии Maul, талантливая мастерица по созданию костюмов из Дании Trine, многократный призер международных косплей-чемпионатов из Франции Cinderys, а также победительница конкурса косплея Comic Con Astana-2023 Keller. – Чтобы меня убедить, костюм не должен быть идеальным, но каждый отдельный элемент должен быть выполнен хотя бы на 70%. Например, если у тебя идеальный костюм, но плохой парик, рушится иллюзия. Иногда мы видим рыцаря или воина, его броня выглядит «сильно», а вот ткань – не очень, это говорит о том, что человек не позаботился обо всех деталях. Если костюм отличный, но косплеер не вошел в образ, он выглядит не как персонаж, а как просто человек в хорошем костюме, – рассказал о своем методе судейства эксклюзивно для «КП» Бен Шамм (Maul), а еще поделился лайфхаком. – Нужно уважать своего персонажа. Я всегда надеваю костюмы только тех персонажей, кем действительно восхищаюсь, и это помогает создать правильный образ. Отборочные туры конкурса косплея проходили каждый день, в финал, на четвертый день, вышел 51 участник. Первое место и приз в 1,7 млн тенге за образ персонажа Shadowheart из игры Baldur’s Gate 3 забрала косплеер Frau_Haku из России. На втором месте с призом в 1,1 млн тенге – косплеер из Кыргызстана Ran Hime, ее персонаж – кукла Clown Doll, созданная японской художницей Sakizo. Третье место заняла косплеер Sazura из России в образе Karlach из игры Baldur’s Gate 3, она получила 800 тыс. тенге. Гран-при в размере 3,6 млн тенге – у команды Cosband Siberia из России: Илья Любимцев и его жена Дарья Шестопалова представили образы богов Танатоса и Ареса из видеоигры Smite. – Над костюмами мы работали почти полтора года, трижды их переделывали почти с нуля. Вообще думали их «выгулять» на другом фестивале, но не успели, а потом спонтанно решили поехать в Астану, – рассказал за кулисами для «КП» Илья. – У меня около восьми лет опыта, в «копилке» образы Аквамена, Ролло из «Викингов», Эцио Аудиторе из Assassin’s Creed. В Сибири много побеждал, в жюри находился несколько раз. Жена всегда только помогала с костюмами, а в этот раз впервые захотела выступить со мной. И наш косбенд победил! Также участникам конкурса вручили награды в 12 дополнительных номинациях от 200 до 600 тыс. тенге. «Восходящей звездой» признана косплей-команда «Славянский зажим» из Астаны, воплотившая образ «Адских десантников» из игры Helldivers 2. В номинации «Размер имеет значение» за костюм, поражающий воображение масштабом и детализаций, приз получил косплеер Даник из Астаны за костюм Angel Sanguine Blade Guard из игры Warhammer 40k. В номинации «С точностью до пикселя» за безупречное воплощение персонажа приз получила косплеер с Кипра с ником Вейла в образе Jesse Faden из игры Control. Наибольшую поддержку и восхищение публики и приз в номинации Superstar забрал косплеер из Кыргызстана Кочетков, воплотивший образ Духа леса из игры «Ведьмак». Ну и, конечно же, вне всякого сомнения «Величайшим шоуменом» за самое увлекательное и запоминающееся выступление признан российский косплеер Serhio Mustache: образ Джима Керри из фильма «Маска» задал тон всему конкурсу. Фееричный выход, грандиозный номер стал символом конкурса преображения, где каждый может примерить на себя образ любимого персонажа. А косплей в свою очередь – это символ всего Comic Con. Ведь фестиваль – это не только всегда яркое, насыщенное эмоциями мероприятие для людей всех возрастов, но и место, где можно не стесняться быть собой и найти сотни единомышленников в самых разных творческих направлениях. #Астана #конкурс #фестиваль #Comic Con #косплей #поп-культура