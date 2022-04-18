Министр юстиции Казахстана Канат Мусин на брифинге в СЦК ответил на вопрос, снимут ли с должности родственника Главы государства - посла Болгарии Темиртая Избастина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, в Конституцию закладывается запрет на занятие близкими родственниками президента политических должностей.

"Список политических должностей довольно широкий, туда входят и дипломатические работники определенных рангов, я просто не стал приводить его полностью. В открытом доступе есть список политических должностей, каждый может его посмотреть и сделать выводы для себя", – сказал спикер.

Кроме того, он ответил журналистам на вопрос, снимут ли родственика Темиртая Избастина с должности посла в Болгарии, так как он является родствеником Президента РК. По данным из открытых источников, Темиртай Избастин женат на младшей сестре Касым-Жомарта Токаева.

"Как только такой запрет будет введен, естественно, все будет приведено в соответствие с законодательством. "Снимут" – это термин, пришедший к нам из советской эпохи. Он освободит эту должность, потому что по закону не сможет ее занимать", – пояснил министр.