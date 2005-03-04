Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Дуют ли ветра, льют ли дожди, идут ли снега – а мы ждем автобус, скучковавшись, как пингвинчики, возле теплой остановки. Почему возле, спросите вы? А потому что она... закрыта
Был запрос – есть ответ
Сфера ветеринарии в Казахстане давно нуждается в глубоком и всестороннем реформировании
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
В Кызылорде жители трехэтажного дома № 22 по улице Желтоксан ходят по инстанциям, жалуясь на некачественно выполненный строителями ремонт
Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
За пять месяцев в Экибастузе надлежит выполнить то, что по-хорошему должны были делать планово лет десять подряд до этого
Великие казахские игры
Когда объявят итоги выборов в Мажилис
Чтобы вернуть доверие, нужно идти в народ
Итоги выборов в Мажилис по партийным спискам огласили в ЦИК
Тяжелый труд достоин большего
Голос каждого имеет значение
Свободны в выборе и смене форм
Глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК
Ключевой шаг к перезагрузке политической системы
Мандат – экзамен на профессионализм
«Не знаем, кому жаловаться!»
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов 230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в Жетысуской области
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"