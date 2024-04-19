Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам

Пост в TikTok с хештегом «люблю своих девочек» студентки первого курса Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова Алины Катькал набрал сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков, став ярким примером единства казахстанцев и взаимного уважения к национальным традициям.

Подтверждением тому и подпись на видео: «Пеку блинчики своим девочкам на Масленицу, при этом заранее спросив, не будет ли обидно тем, кто держит оразу». Как считает девушка, такие нюансы обязан учитывать каждый казахстанец. И действительно, среди одно­группниц были те, кто попробовал сладкое угощение только вечером, на ауызашар.

Алина поступила в прошлом году на специальность «казахский язык и литература и английский язык», несмотря на то, что школу окончила русскоязычную. Местный вуз выбрала не случайно – такой специализации пока нет в других университетах страны.

– Вначале хотела выучиться на преподавателя казахского языка в русских классах, потом обрадовалась, узнав, что появилась такая специальность. Русский и казахский знаю хорошо, теперь хотелось бы подтянуть английский. Знание трех языков очень востребовано. После получения диплома могу одновременно преподавать казахский и английский или обучать государственному языку англоязычных иностранцев, – делится планами девушка.

Родители Алины – украинцы. Уже в пятом поколении семья живет в селе Акшат Чингирлаус­кого района. Дома общаются в основном на русском, но и родной язык стараются не забывать. Сегодня Алина с благодар­ностью вспоминает учительницу истории Людмилу Дмитриевну Леонову, организовавшую в школе кружок украинской культуры. Ребята учили обычаи, выступали с национальными песнями и танцами на различных праздниках.

Государственный язык родители понимают и могут на нем общаться, правда, не так хорошо, как три старшие дочери.

– У меня две старшие и две младшие сестры. Больше времени я проводила со старшими – Женей и Олесей и их друзьями. Олеся в нулевку пошла в казахский класс, так как в тот год набора в русскоязычный не было. Сначала сестры специально говорили на казахском, секретничали, потом стали для меня главными учителями – подсказывали правильные окончания, поправляли произношение, – рассказывает Алина.

Тогда в доме Катькал «тарелки» с русскими телеканалами не было, и по вечерам вся семья смотрела новости и сериалы на государственном языке, дети – передачи «Балапан», «Айголек» и мульт­фильмы. Благодаря телевизору Алина знает все хиты популярных казахстанских исполнителей. Так, к концу начальной школы она уже понимала и говорила на казахском. В средней школе учителя отправляли ее на всевозможные конкурсы на государственном языке. К ним готовилась основательно на дополнительных занятиях с учителем казахского языка Гульжанат Габусановной Есенамановой.

Сегодня студентке очень нравится наблюдать, как озаряются улыбкой лица тех, на чей вопрос или реплику в свой адрес она отвечает на казахском. Активная и общительная, она сразу нашла друзей в вузе.

– Группа у нас хорошая, дружная. Девочки начитанные. С ними я узнаю новые литературные слова, которые редко употребляются­ в бытовой речи. Меня же они просят устраивать «дни русского языка». По-моему, многонациональность казахстанского народа – это классно. Многие из нас знают десятки обычаев и праздников других этносов. Мы вместе гуляем на Сорочинской ярмарке, татарском Сабантуе, обливаемся водой на армянском Вардаваре, – рассказывает Алина. – В каждой семье с удовольствием готовят бешбармак и пекут лепешки в пятницу. По четвергам в нашем вузе – день национальной одеж­ды. Это тоже огромный стимул узнать что-то новое из богатой казахской истории и культуры. На Наурыз мы накрываем столы с казахскими блюдами. Недавно с девочками вспоминали, как в детстве все без исключения бегали поздравлять соседей, «христосоваться». И к Пасхе я снова принесу угощения для всей группы – куличи и крашенки.

Несколько лет назад старшая сестра Алины – Евгения – вышла замуж за казахского парня. В этом году молодая семья впервые держала оразу. Интересно, что инициатива шла от жены, а муж поддержал ее.

Как выдается свободная минутка, Алина, как и любой филолог, проводит за книгой. Сейчас она читает первый том «Абай жолы» Мухтара Ауэзова. И очень на­деется, что любовь к казахскому языку сможет передать своим младшим сестрам.