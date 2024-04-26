Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой

Ветеран тыла пережила голодомор и репрессии 1930-х годов, обороняла блокадный Ленинград, прошла по Красной площади в Москве на параде в честь Победы над фашизмом, видела Сталина, Жукова, Берию, была очевидцем испытаний атомной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне, гордилась полетом Гагарина в космос с Байконура, стала свидетелем развала СССР и застала эпоху обретения Казахстаном независимости.

Настоящее полное имя нашей героини – Разида Валиевна Вахитова. А новое – Елизавета Васильевна – она получила шес­тилетней девочкой в детдоме при оформлении документов в родном Токмаке в Киргизии. В приют она вместе с двумя братья­ми попала в 1933 году, после того как репрессировали отца.

В год, когда Лизе исполнилось 14 лет, началась Великая Отечест­венная война. Бить фашистов на фронте Красной армии помогал весь тыл, и вся тяжесть работ легла на плечи женщин и детей. Осенью 1941-го девочка устроилась работать на швейную фабрику и работала наравне со взрослыми. Начала уборщицей, перешла в упаковщицы, через год стала швеей.

Вспоминая о своем детстве, Елизавета әже не может сдержать слез.

– Очень трудно было. Еды, одеж­ды не хватало, ночами шили, собирали, отправляли помощь солдатам на фронт. Работа по 12 часов в день была изнурительной. Иногда мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание и упаду. Но над моим столом висел плакат: «Все для фронта, все для победы!», который служил призывом к стойкости. При сильной усталости я смотрела на плакат и заряжалась духовной силой. Вот так мы выстояли и победили, – делится ветеран.

Зимой 1942-го во Фрунзе был эвакуирован Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта. Через год в этом единственном гражданском вузе, награжденном боевым орденом, открыли военный факультет, так как фронту нужны были профессиональные лыжники, парашютисты, стрелки, альпинисты, ныряльщики. Так, в 16 лет смелая, умная и физически крепкая Елизавета была зачислена студенткой этого факультета.

18 января 1943 года Красная армия разорвала кольцо блокады города на Неве. А 27 января 1944-го город был полностью освобожден от блокады, длившейся 872 дня. В Ленинград эвакуированные вузы стали возвращаться­ уже в октябре 1943 года, а в апреле 1944-го в родные стены прибыли преподаватели и студенты ЛенИФК. В честь этого в Москве даже был устроен прием у председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, когда каждому студенту в виде подарка был вручен теплый лыжный костюм.

В Ленинграде начались трудовые будни. Студенты днем расчищали завалы, а ночью на крышах домов дежурили на прожекторных установках.

– Было холодно и голодно. Постоянно думали, где бы найти какую-нибудь тряпочку, бумагу, чтобы намотать на руки и ноги, чтобы согреться. А фронт еще был рядом, по городу работали громкоговорители, круглосуточно транслировался сигнал метронома. Быстрый его темп означал воздушную тревогу, а медленный – ее отсутствие. А светомаскировку в Ленинграде отменили только в конце апреля 1945-го. После восстановления здания в вузе начались учебные занятия и тренировки. В комнате общежития нас было пять девушек, – вспоминает Елизавета әже.

Как уточнил сын ветерана, 76-летний Тимур Оспанов, в 2019 году из студентов первого военного набора 1943 года в живых оставалось только двое – Елизавета әже и ее лучшая подруга Куку Макешева, которая после войны работала в Киргизском педагогическом институте.

– Куку апа Макешева на год старше моей мамы, она – мать экс-министра народного образования Кыргызстана Чынары Жакыповой. Каждый год 27 января и 9 мая боевые подруги обязательно перезваниваются и поздравляют друг друга. На их 90-летие мы соединяли их по телефону, они бодренькие были, поздравляли-переговаривались. Потом на 92-летие разговаривали. Если честно, сейчас боюсь звонить, не хочу, чтобы маме стало плохо. Сами понимаете. Но дай Всевышний им обоим здоровья и долголетия, – добавил сын ветерана.

9 Мая 1945 года Елизавета встретила в неполные 18 лет. А 12 августа она приняла участие во Всесоюзном параде физкультурников, который в честь Великой Победы прошел на Красной площади в Москве. Тогда девушке суждено было близко увидеть генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина, маршала Георгия Жукова и будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

– В делегации института я находилась в первом ряду перед Мавзолеем Ленина. До шествия мы все стояли, и я отчетливо видела их, как они ходили, разговаривали. А когда произнесли «Победа!», это было непередаваемо! – говорит Елизавета әже.

К сожалению, ее муж, Аубакир Оспанов, очень рано ушел из жизни – в 1985-м. С бравым разведчиком, орденоносцем, 21-летним младшим лейтенантом она познакомилась в 1946 году в Ленинграде. Через год они поженились. Супруг родился в ауле Когалыколь Сырдарьинского района. Он, прибавив себе лишний год, отправился на фронт в сентябре 1941-го. Вместе с тремя братьями: Шамой, Ишанбеком и Макашем – в составе 312-й стрелковой дивизии оборонял Москву. Боевой путь офицер завершил весной 45-го в Германии.

В 1947 году мужа направили служить на Семипалатинский ядерный полигон, в город Курчатов. Тогда в СССР подготовка к испытанию атомной бомбы шла полным ходом (первое ядерное испытание проведено 29 августа 1949 года).

– Полигон был всего в 50 километрах от Курчатова, – вспоминает Елизавета әже. – Во время взрывов нас, гражданских людей, размещали в специальные бункеры на краю города. Хотя мощность взрывов и радиация были огромными, мы до того привыкли, что никакой тревоги не испытывали. Муж говорил, что для военных был приказ – в трех километрах от эпицентра взрыва находиться не более пяти минут.

В Кызылорду семья Оспановых приехала в 1958 году. Елизавета работала на трикотажно-ткацкой фабрике, в областном управлении промышленности, а до выхода на пенсию – секретарем обкома профсоюза рабочих местной промышленности. А сейчас ее отрада – дети, внуки, правнуки, которых наставляет трудиться, творить добро и ценить мирную жизнь. Старшую внучку в честь бабушки назвали Елизаветой. А следующую девочку планируют назвать Разида.

Елизавета Васильевна Оспанова относится к числу тех ветеранов, которые не кичатся прошлым, заслугами и наградами. Впрочем, у человека с такой удивительнейшей судьбой всего-то две медали – юбилейные, на 70-летие и 75-летие Победы… Ветеран тыла живет с сыном в скромном домике в переулке и ни у кого никогда ничего не просила. Разве что в прошлом году попросила акимат заасфальтировать забытый всеми узкий проулочек к дому. Женщина радуется тому, что с достоинством вынесла все трудности и лишения в детстве и юности, вырастила и воспитала потомков, а главное – насладилась тишиной мирного неба над головой. Как говорит ветеран, ее поколение воевало и строило мирную жизнь не за награды, квартиры и машины. Такие слова вызывают еще большее уважение и почитание.

Ветеран не имеет статуса блокадницы Ленинграда, как и не отмечена в списках оборонцев города. Но это ее ничуть не беспокоит. Обидно за старших детей, Тимура и Татьяну, родившихся и живших на территории ядерного полигона с 1948 по 1957 год, говорит героиня. Они не входят в список граждан, пострадавших вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне. Только младший сын Талгат родился в Кызылорде в 1958 году. На усилия восстановить справедливость ей в ответ от бездушных кабинетных чиновников прозвучало: а может быть, вы их там родили, а потом вывезли в другой город?!

Ну да ладно, жизнь продолжается.

А тем временем невероятнейшей судьбой Оспановой интересуются зарубежные журналисты. В частности, два года назад в Кызылорде побывали представители российского телеканала. А прошлой осенью позвонили из немецкого журнала «Шпигель», сообщив, что в канун 80-летия снятия блокады Ленинграда хотели бы снять фильм о живых участниках и свидетелях той военной трагедии. Сначала пообещали приехать в январе, потом к 9 Мая. Ждем.