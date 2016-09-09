1 млн тенге штрафа заплатит пытавшийся провезти марихуану через границу казахстанец

Фото с сайта forumdaily.com.
Житель Костанайской области заплатит штраф на сумму 1 млн тенге за попытку перевезти через границу почти 8 граммов марихуаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Уже известно, что в июле текущего года обвиняемый приобрел в Рудном марихуану общим весом в 7,96 грамма.
Мужчина был задержан на ОПК "Кайрак" на государственной границе РК, где полицейские и обнаружили у него наркотики. Как сообщают в Костанайском областном суде, задержанный намеревался провезти наркотики в Россию.