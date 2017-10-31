1 ноября начнется прием заявлений на получение участков для уличной торговли в Астане

АО "Национальная компания социально-предпринимательская корпорация "Astana" сообщает о приеме заявлений на получение земельных участков в рамках проекта "О размещении павильонов в Астане для ведения уличной торговли", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Заявки на участие в проекте будут приниматься с 1 по 15 ноября на сайте http://www.smart.astana.kz:90
Заявителю также необходимо сдать копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя с расшифровкой видов деятельности, копию удостоверения личности (индивидуального предпринимателя, директора), копию устава юридического лица, а также документ, удостоверяющий полномочия представителя, справку об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи заявления, платежный документ о перечислении потенциальным участником с собственного расчетного счета установленного гарантийного взноса с отметкой банка об исполнении и справку с банка о наличии счета у ИП или ТОО.
Заявки принимаются только от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Протокол о допуске потенциальных участников к участию в аукционе либо комиссионном отборе, либо заключения с ним прямого или сетевого соглашения, соответственно; о способе предоставления земельного участка потенциальным участникам; о дате, времени, месте проведения конкурса либо аукциона, будет опубликован на интернет-ресурсах www.astana.gov.kz, www.astana-spk.kz не позднее 3-5 рабочих дней с даты завершения приема заявок на веб-портале http://www.smart.astana.kz:90
Более подробную информацию можно получить у сотрудников АО НК "СПК "Astana", для обращения по вопросам проведения конкурса и подачи заявлений: тел. 8(7172) 61 35 54, Астана, район Есиль, улица Конаева, д. 8, каб. 1413.
Заявки на участие в проекте будут приниматься с 1 по 15 ноября на сайте http://www.smart.astana.kz:90
Заявителю также необходимо сдать копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя с расшифровкой видов деятельности, копию удостоверения личности (индивидуального предпринимателя, директора), копию устава юридического лица, а также документ, удостоверяющий полномочия представителя, справку об отсутствии налоговой задолженности на момент подачи заявления, платежный документ о перечислении потенциальным участником с собственного расчетного счета установленного гарантийного взноса с отметкой банка об исполнении и справку с банка о наличии счета у ИП или ТОО.
Заявки принимаются только от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Протокол о допуске потенциальных участников к участию в аукционе либо комиссионном отборе, либо заключения с ним прямого или сетевого соглашения, соответственно; о способе предоставления земельного участка потенциальным участникам; о дате, времени, месте проведения конкурса либо аукциона, будет опубликован на интернет-ресурсах www.astana.gov.kz, www.astana-spk.kz не позднее 3-5 рабочих дней с даты завершения приема заявок на веб-портале http://www.smart.astana.kz:90
Более подробную информацию можно получить у сотрудников АО НК "СПК "Astana", для обращения по вопросам проведения конкурса и подачи заявлений: тел. 8(7172) 61 35 54, Астана, район Есиль, улица Конаева, д. 8, каб. 1413.