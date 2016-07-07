10 млн тенге хочет взыскать с врачей мать погибшего ребенка в Костанае
Ксения Воронина
В Костанае мать погибшего по вине врачей ребенка просит взыскать с медучреждений моральный вред в сумме 10 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
"Дело о врачах продолжается, но уже в гражданском порядке. Мать погибшего по вине врачей 4-летнего мальчика Зауреш Дюсембина обратилась в Костанайский городской суд с иском к Управлению здравоохранения Костанайской области, Костанайскому областному противотуберкулезному диспансеру о взыскании суммы морального вреда, причиненного уголовным правонарушением", – прокомментировали в суде.
В 2010 году ребенок 2006 года рождения поступил для дообследования и лечения в легочное отделение Костанайского областного противотуберкулезного диспансера, где ему было назначено неправильное лечение. От принятия препаратов мальчик умер, не приходя в сознание. Медработники отнеслись к ребенку невнимательно, что и привело к его смерти.
"Вина врачей доказана в полном объеме. Приговором суда № 2 Костаная врачи признаны виновными по ст. 114 ч. 4 УК РК в "ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем причинение смерти пациента" и осуждены. В настоящее время приговор вступил в законную силу", – подчеркнули в суде.
Со слов безутешной матери, последние пять лет она добивается справедливости, а поведение врачей вызывают унижение и гнев. Потеря ребенка повлияла на ее общее психоэмоциональное состояние.
Судебное разбирательство по делу состоится 26 июля текущего года в 14.40 часов.