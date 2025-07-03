Животные без надзора своих владельцев выходят на оживленные трассы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Для обеспечения безопасности дорожного движения еще в прошлом году филиалом АО НК «КазАвтоЖол» вдоль автодороги Алматы - Усть-Каменогорск для предотвращения выхода скота на проезжую часть с 319 по 410 километр завершены работы по установке сетки-оограждения, - рассказали в департаменте полиции области Жетысу. – Это от поселка Кызылагаш до села Жансугуров, общая протяженность ограждения 200 километров».

В этом году работы продолжаются.

«На автодороге Алматы – Усть-Каменогорск запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности движения, - рассказали в ДП области. – На участках с 141 по 147 километр и с 253 по 254 километр установят новые опоры уличного освещения. И, кстати, в расположенных у этой трассы селах Абай, Бакалы и Койлык тоже установят 155 опор освещения».

И снова речь идет об ограждении этой трассы республиканского значения от скота

«На участке с 429 по 465 километр будет установлено сетчатое ограждение», - уточнили в департаменте полиции.

В целом общая протяженность автомобильных дорог области Жетысу составляет 3 988 километров. Из них республиканского значения – 1 034 километра, местного значения – 2 954 километра.