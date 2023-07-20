10 новых пригородных маршрутов запустят в Алматы

В этом году акимат Алматы запустит 10 новых пригородных маршрутов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Автобусы будут ездить в Талгарский, Илийский, Карасайский и Жамбылский районы Алматинской области. Они охватят поселки, расположенные в радиусе 50 км от черты города.

Новые маршруты будут относиться к социально значимым сообщениям и субсидироваться.

По программе же развития города до конца 2024 года акимат Алматы создаст 30 новых пригородных маршрутов.