10 тыс. бутылок с поддельным алкоголем уничтожили в Усть-Каменогорске

Общество
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Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В этом году в регионе пресекли деятельность двух цехов, где гнали контрафактные спиртные напитки.

Фото из открытых источников

В Усть-Каменогорске прокуроры вместе с экономической полицией выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, силовики обнаружили оборудование для кустарного производства, тару с различными брендами водки, 4 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, а также больше 10 тыс. бутылок с готовым "самопалом".

"Суд №2 Усть-Каменогорска приговорил организатора и пособников к ограничению свободы за незаконную предпринимательскую деятельность и использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок", - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу. Весь суррогат уничтожен.

Всего с начала года в регионе пресекли деятельность двух цехов, где гнали контрафактные спиртные напитки.

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