Прокуратура города Балхаш предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Генпрокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года по инициативе прокуратуры отменены шесть процедур госзакупок на общую сумму более 3 млрд тенге. Основанием для вмешательства стали выявленные нарушения, в том числе завышение сметы, включение в конкурсную документацию экономически необоснованных объемов работ и иные факты, создающие риск неэффективного использования бюджетных средств.

Экономия позволит направить сбережённые средства на решение актуальных социальных задач города.

Прокуратура города продолжит системную работу по выявлению нарушений в сфере госзакупок и обеспечению прозрачного, эффективного расходования бюджетных средств.