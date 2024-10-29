100-летие Сары Мынжасаровой отмечают в Казахстане

Литература
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Венера Баталова
корреспондент

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писательницы, романиста, переводчика Сары Мынжасаровой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: @womenofkz

Сара Рахмановна окончила педагогический институт в Актобе. Затем занимала ответственные посты в учебно – просветительской сфере. С 1954 года работала в редакциях областных газет Талдыкоргана и Алматы. С 1971 по 1983 годы возглавляла отдел подписки управления распространения периодической печати Министерства связи.

В ее творческом пути особое внимание было уделено переводу. Первое прозаическое произведение вьетнамской художественной литературы, которое писательница перевела, это повесть Нгумен Ван «Буйвол». Затем был роман классика советской литературы Ивана Папаскири «Женская честь», «Сказки Золотой Праги», сборник иллюстраций «Солдатские письма», а также мини-книжки для детей.

В 1981 году вышел роман писателя «Қыр қыздары», в 1984 году - «Женское счастье», в 1984 году - «Круг терпимости».

#юбилей #переводы #писательница

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