104-летняя жительница Атырауской области сделала свой выбор

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В Атырауской области на выборах президента проголосовала долгожительница, которой исполнилось 104 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Бальзиба Мажитова родилась в 1918 году. Сейчас ей 104 года. В годы войны она доблестно трудилась в тылу. У нее 12 детей, 28 внуков, 34 правнука и 1 праправнук.

Долгожительница сделала свой выбор и благословила будущее страны.

"Да здравствует наша страна, пусть люди живут в мире! Я видела много трудностей в своей жизни, и желаю, чтобы последующие поколения с таким не столкнулись. Пусть наша независимость будет вечной!" - сказала Бальзиба аже.