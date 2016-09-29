117 лет назад родился изобретатель шариковой ручки Ласло Биро

Технологии
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Ботагоз Балтабаева
117 лет назад родился венгерский журналист Ласло Биро, он является изобретателем шариковой ручки, сообщает Kazpravda.kz.

Впервые шариковая ручка вошла в обиход ровно 85 лет назад. Ее изобретатель Ласло Биро создал ручку в первую очередь для себя. Венгерскому журналисту приходилось много писать, а пользоваться пером, учитывая огромные объемы писательской работы, было крайне неудобно, ведь случайная клякса ставила крест на многочасовом труде мастера.

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Зарегистрировать патент на свое изобретение Биро смог лишь спустя семь лет после создания, в 1938 году. Причем из-за несовершенства патентной системы журналисту удалось сделать это только в двух странах – Венгрии и Аргентине. Универсальное изобретение могло принести Ласло Биро масштабный капитал, однако для выхода на мировые рынки сбыта такой продукции патент на изобретение должен быть во всех странах мира. В чем преуспел находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнолдс. Идея шариковой ручки была украдена Милтоном и запатентована на его имя.

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Ручки Рейнолдса вызвали массовый спрос и расходились как горячие пирожки. Известно, что только за один день в одном из нью-йоркских магазинов объем продаж составил 10 тысяч штук. Ласло Биро попытался отстоять свои права на изобретение в американском суде, однако безрезультатно.

Стоит отметить, в день рождения Ласло Биро Аргентина празднует День изобретателя.

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