117 лет назад родился изобретатель шариковой ручки Ласло Биро

117 лет назад родился венгерский журналист Ласло Биро, он является изобретателем шариковой ручки, сообщает Kazpravda.kz.
Впервые шариковая ручка вошла в обиход ровно 85 лет назад. Ее изобретатель Ласло Биро создал ручку в первую очередь для себя. Венгерскому журналисту приходилось много писать, а пользоваться пером, учитывая огромные объемы писательской работы, было крайне неудобно, ведь случайная клякса ставила крест на многочасовом труде мастера.
Зарегистрировать патент на свое изобретение Биро смог лишь спустя семь лет после создания, в 1938 году. Причем из-за несовершенства патентной системы журналисту удалось сделать это только в двух странах – Венгрии и Аргентине. Универсальное изобретение могло принести Ласло Биро масштабный капитал, однако для выхода на мировые рынки сбыта такой продукции патент на изобретение должен быть во всех странах мира. В чем преуспел находчивый американский коммивояжер Милтон Рейнолдс. Идея шариковой ручки была украдена Милтоном и запатентована на его имя.
Ручки Рейнолдса вызвали массовый спрос и расходились как горячие пирожки. Известно, что только за один день в одном из нью-йоркских магазинов объем продаж составил 10 тысяч штук. Ласло Биро попытался отстоять свои права на изобретение в американском суде, однако безрезультатно.
Стоит отметить, в день рождения Ласло Биро Аргентина празднует День изобретателя.