12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Полицейские задержали подозреваемого, занимающегося поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, стражи порядка остановили автомобиль, при обыске которого обнаружили 123 расфасованных zip-пакета с гашишем.

В жилище 46-летнего водителя найден тайник с полиэтиленовым пакетом и еще 28 zip-пакетами с аналогичным наркотиком, которые задержанный намеревался сбыть на территории столицы. В результате, из незаконного оборота изъято около 12,5 кг гашиша.

— В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других соучастников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территорию столицы из южных регионов страны, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по факту незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в ИВС.



 

#полиция #наркотики #мужчина #гашиш #изъятие

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