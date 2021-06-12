12-летний мальчик разбился на мотоцикле в Павлодарской области

Происшествия
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Екатерина Бескорсая
Фото: yandex.com
В селе Ауельбек Павлодарской области 12-летний мальчик самовольно сел за руль мотоцикла и попал в аварию, сообщает Kazpravda.kz.

"В степной зоне вблизи села Ауельбек Актогайского района водитель мотоцикла "LTM 175", не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу. Мотоцикл водворен на специальную штрафную стоянку", - рассказал начальник Местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По информации управления здравоохранения, подросток находится в реанимации, у него диагностированы перелом основания черепа и отек головного мозга. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В ходе проверки полицейские установили, что пострадавший - учащийся 7 класса СОШ села Ауельбек, поздно вечером выехал без сопровождения взрослых за пределы населенного пункта. Теперь будет рассмотрен вопрос и об ответственности родителей несовершеннолетнего.

Полицейские напоминают, что согласно ПДД и закону "О дорожном движении", подросткам до 16 лет запрещено управлять транспортом, в том числе мотоциклом.

"Детям до 14 лет вообще запрещено выезжать на проезжую часть, даже если они используют транспорт, для которого не нужны права. Двухколесный транспорт, будь то электрический самокат, велосипед или мопед, является средством повышенной опасности из-за незаметности на дорогах общего пользования", - подчеркнули в полиции.

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