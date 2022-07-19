Фото: otyrar.kz
Происшествия
12-летняя девочка вынесла из огня годовалых близнецов в Шымкенте

В городе Шымкенте девочка-подросток вынесла из горящего дома младших братьев до приезда спасателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Инцидент произошел в минувшую пятницу ночью в дачном массиве Кайнарбулак. Родители уложили детей спать, а сами отлучились к соседям за молоком.

Сначала огнем охватило кресло в одной из комнат дома. Девочка попыталась потушить пламя, однако оно было слишком сильным. В этой комнате спали младшие – годовалые близнецы. Не раздумывая, сестра схватила одного из братьев и вынесла на улицу. Затем, переборов свой страх, девочка вернулась в полыхающий дом и вынесла на руках второго брата.

«Еще потом говорит мне: «Мамочка, извини, я когда братика вытащила, на земле его оставила, потому что надо было бежать дальше, извини». Я, честно говоря, сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать. Потом после всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей. Но мы потом детей отвели к соседке, не говорили, что сгорел дом полностью», — вспоминает мать девочки Мария Саворовская.

Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи. Мария говорит трагедии удалось избежать чудом. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. Причиной пожара могло стать замыкание проводки в кондиционере.

«Кондиционер прямо над креслом висел. Я думаю, что замкнула проводка. А диван и кресло, там внутри синтепон наполнитель, он вообще быстро загорается. Мы приехали, увидели, что в окне все полыхает. Стали поливать из шланга, у нас еще бескаркасный бассейн есть — быстро, быстро поливали водой. ДЧС приехали быстро, но уже все потушили к тому времени», – вспоминает Мария Саворовская.

Помочь семье погорельцев вызвался неравнодушный молодой человек. Семье с тремя детьми помогли с временным жильем и продуктами. Девочка с младшими братьями сейчас в полной безопасности, а родители пытаются восстановить сгоревший дом. Впереди капитальный ремонт и закуп всего необходимого, в пожаре сгорело почти все нажитое имущество.

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