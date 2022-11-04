Фото: ДП ЗКО
Происшествия

"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Полиция Алматы расследует дело о развращении 12-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz.

О жутком инциденте рассказала на своей странице в Instagram президент общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, куда обратилась мать школьницы.

«Нам сообщили родители, что 12-летнюю алматинскую школьницу развращал дедушка. Когда мама обнаружила переписку с дедушкой, после этого девочка рассказала, что это началось с 6 лет, и кроме развратных действий дедушка применял насильственные действия сексуального характера», – пишет общественница.

В публикации утверждается, что дедушка просил внучку высылать ему фото интимного характера.

В полицию заявление от мамы девочки поступило 1 ноября.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 уголовной статьи «Развращение малолетних». Назначены экспертизы, – прокомментировали пост в Департаменте полиции Алматы. – Подозреваемый 1962 года рождения в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания».

Проводится комплекс следственных действий. Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП города.

 

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