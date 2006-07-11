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12.07.2006
Конкурсы
11 июля 2006 г. 23:00
126
Конкурсы на 12.07.2006 -
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00:30
Я – жертва и живой свидетель массового голода
01:30
Чтобы ребенок не остался один
00:00
На Капшагае током убило ребенка
01:00
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
02:30
Казахско-французская школа появится в Астане
02:00
Когда дается второй шанс
03:30
В Шемонаихе и Риддере построены современные школы
03:00
Сначала запланировали, потом недоосвоили...
00:00
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
04:00
Перо и совесть эпохи
00:00
Преступный бизнес на авто
00:00
Диалог со зрителем на языке картин
00:30
Победителям – медали и звания
04:30
Здесь началась дорога в космос
01:30
Горожане простились с ветераном Ниной Мосуновой
01:00
Мир спасет добродетель
00:00
Сложность натуры
01:06
Верховный суд разъяснил порядок
00:27
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
00:31
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
27 мая 2025 г. 2:30
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
28 мая 2025 г. 10:25
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
27 мая 2025 г. 18:48
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
30 мая 2025 г. 12:52
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
28 мая 2025 г. 4:30
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
27 мая 2025 г. 4:00
Ферма, где роботы доят коров
27 мая 2025 г. 2:00
От слесаря до начальника в газовой отрасли
28 мая 2025 г. 3:00
Срезан склон холма, жди оползня…
29 мая 2025 г. 10:30
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
29 мая 2025 г. 0:05
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
29 мая 2025 г. 0:30
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
27 мая 2025 г. 0:00
Музей космонавтики откроют в Байконыре
27 мая 2025 г. 8:13
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
28 мая 2025 г. 16:50
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
28 мая 2025 г. 20:47
Токаев переговорил с Путиным
28 мая 2025 г. 16:21
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
29 мая 2025 г. 3:00
Таяние ледников – проблема всего человечества
28 мая 2025 г. 12:05
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
29 мая 2025 г. 10:08
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
29 мая 2025 г. 14:33
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
6 мая 2025 г. 14:00
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
8 мая 2025 г. 16:07
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
8 мая 2025 г. 10:10
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
9 мая 2025 г. 14:23
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
13 мая 2025 г. 2:00
Будущее – за цифровыми активами
13 мая 2025 г. 10:37
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
7 мая 2025 г. 18:54
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
23 мая 2025 г. 16:42
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
7 мая 2025 г. 13:17
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
21 мая 2025 г. 19:56
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
21 мая 2025 г. 10:06
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
6 мая 2025 г. 14:35
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
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