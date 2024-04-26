Наша сила в единстве

«Я безмерно признателен граж­данам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией» – эти слова Президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», относятся и к уральцам, борющимся в эти дни с последствия­ми большой воды.

...В двухэтажном здании, предназначенном под бизнес, внутренние работы по отделке еще не завершены. Но сейчас не до них. Оба этажа временно заняты тоннами гуманитарного груза: от продуктов питания и одежды до палаток и спальных мешков. Здание под склад выделил член областной АНК, председатель азербайджанского этнокультурного объединения «Бирлик» Наджаф Мамедов. Работа здесь кипит практичес­ки круглосуточно. Гуманитарную помощь предоставляют местные предприниматели, неравнодушные казахстанцы из других регионов. На складе груз сортируется и по заявкам отправляется нуждающимся. В сутки отсюда отгружается порядка 10–15 тонн гуманитарки. Когда мы подъехали, шла отгрузка в один из городских эвакопунктов, где сегодня размещены 378 человек, из них половина – дети. В багажнике легковушки – два ковра, бутылки с питьевой водой.

– Подождите, сейчас добавим детской одежды, обуви. Это всегда пригодится, – отдает распоряжение руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития Айгуль Туркина, уже почти месяц по совместительству возглавляющая штаб гуманитарной помощи при областной Ассамблее народа Казахстана.

Штаб сформировался 28 марта. В этот же день ушли первые «газели» с продуктами и товарами первой необходимости в Каратобинский и Сырымский районы. Изначально склад штаба размещался в Доме дружбы, но когда помощь стала прибывать фурами, потребовалось больше места, пришлось организовывать второй склад.

– Мы работаем параллельно с областным гуманитарным штабом, так как у АНК огромный опыт волонтерства, наработанный еще в паводок 2011 года, пандемию, а также в рамках постоянной благотворительной помощи социально уязвимым категориям населения, – по­ясняет руководитель штаба. – С момента организации в штаб вошли 30 человек – это члены этнокультурных объединений, коммунального госучреждения «Қоғамдық келісім», советов матерей и аксакалов, молодежного крыла ассамблеи. Штаб на постоянной связи с областным и районными акиматами, эвакопунктами, старшими по дачным товариществам, волонтерами, работающими на возведении дамб. Бывает, гуманитарка из других регионов приходит ночью – нужно разгружать. Или волонтерам срочно требуются мешки, лопаты, сапоги, пленка. Реагировать надо быстро, координируя работу по многим направлениям.

На складе 10 сотрудниц КГУ формируют заявки. Сначала в адресатах числились Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы, после – дачные товарищества. Сейчас в основном Бурлинский и Теректинский райо­ны и район Байтерек, а также эвакопункты города. Когда нет отгрузки, девушки сортируют товар, чтобы удобнее было найти необходимое. При отправке груза обязательна фото- и видеофиксация. Та же процедура и при получении груза. Все это – для отчетности и прозрачности работы штаба. Еще 45 сотрудников КГУ работают непосредственно с эвакопунктами: мониторят условия проживания пострадавших, узнают, что нужно постояльцам, отправляют заявки в штаб.

Костяк волонтерского движения АНК всегда составляли активисты молодежного крыла «Ассамблея жастары». Своей инициативой помочь землякам, пострадавшим от паводка, они сплотили представителей всех этнокультурных объединений, советов аксакалов и матерей, общественных организаций, предпринимателей и жителей области. Активисты ассамблеи выделяют средства на закуп гуманитарной помощи, отвечают за логистику, возводят дамбы, обеспечивают занятых на земляных работах и ночных дежурствах горячими обедами и чаем. В Сырымском районе провели текущий ремонт гостиницы, где разместились семьи, чьи дома были подтоплены. Направили сельчанам матрасы, подушки, постельное белье, одежду, стиральную машинку и холодильник.

– Никто не остался в стороне от добрых дел, нас объединила одна большая забота – преодолеть последствия масштабной природной стихии. В рядах штаба – члены Национальной волонтерской сети, благотворительного фонда Biz birgemiz Qazaqstan, областных филиалов партий «Amanat» и «Respublica», Молодежного ресурсного центра, Гражданского альянса. С таким единением все трудности преодолимы, потому что вместе мы – сила. Не раз при разгрузке гуманитарной помощи к нашим волонтерам присоединялись уральцы. Когда смотришь на нашу молодежь, сознательную, инициативную, деятельную, неравнодушную, на сердце спокойно за будущее страны, – говорит Айгуль Туркина.

С 28 марта по 22 апреля в пункт приема штаба гуманитарной помощи при АНК ЗКО доставлено 170 тонн гуманитарного груза на общую сумму свыше 256 млн тенге, 133 тонны уже направлены по назначению.