Наша сила в единстве

Общество
8
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Свыше 130 тонн гуманитарного груза отправлено областной АНК в районы

фото автора

«Я безмерно признателен граж­данам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией» – эти слова Президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», относятся и к уральцам, борющимся в эти дни с последствия­ми большой воды.

...В двухэтажном здании, предназначенном под бизнес, внутренние работы по отделке еще не завершены. Но сейчас не до них. Оба этажа временно заняты тоннами гуманитарного груза: от продуктов питания и одежды до палаток и спальных мешков. Здание под склад выделил член областной АНК, председатель азербайджанского этнокультурного объединения «Бирлик» Наджаф Мамедов. Работа здесь кипит практичес­ки круглосуточно. Гуманитарную помощь предоставляют местные предприниматели, неравнодушные казахстанцы из других регионов. На складе груз сортируется и по заявкам отправляется нуждающимся. В сутки отсюда отгружается порядка 10–15 тонн гуманитарки. Когда мы подъехали, шла отгрузка в один из городских эвакопунктов, где сегодня размещены 378 человек, из них половина – дети. В багажнике легковушки – два ковра, бутылки с питьевой водой.

– Подождите, сейчас добавим детской одежды, обуви. Это всегда пригодится, – отдает распоряжение руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития Айгуль Туркина, уже почти месяц по совместительству возглавляющая штаб гуманитарной помощи при областной Ассамблее народа Казахстана.

Штаб сформировался 28 марта. В этот же день ушли первые «газели» с продуктами и товарами первой необходимости в Каратобинский и Сырымский районы. Изначально склад штаба размещался в Доме дружбы, но когда помощь стала прибывать фурами, потребовалось больше места, пришлось организовывать второй склад.

– Мы работаем параллельно с областным гуманитарным штабом, так как у АНК огромный опыт волонтерства, наработанный еще в паводок 2011 года, пандемию, а также в рамках постоянной благотворительной помощи социально уязвимым категориям населения, – по­ясняет руководитель штаба. – С момента организации в штаб вошли 30 человек – это члены этнокультурных объединений, коммунального госучреждения «Қоғамдық келісім», советов матерей и аксакалов, молодежного крыла ассамблеи. Штаб на постоянной связи с областным и районными акиматами, эвакопунктами, старшими по дачным товариществам, волонтерами, работающими на возведении дамб. Бывает, гуманитарка из других регионов приходит ночью – нужно разгружать. Или волонтерам срочно требуются мешки, лопаты, сапоги, пленка. Реагировать надо быстро, координируя работу по многим направлениям.

На складе 10 сотрудниц КГУ формируют заявки. Сначала в адресатах числились Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы, после – дачные товарищества. Сейчас в основном Бурлинский и Теректинский райо­ны и район Байтерек, а также эвакопункты города. Когда нет отгрузки, девушки сортируют товар, чтобы удобнее было найти необходимое. При отправке груза обязательна фото- и видеофиксация. Та же процедура и при получении груза. Все это – для отчетности и прозрачности работы штаба. Еще 45 сотрудников КГУ работают непосредственно с эвакопунктами: мониторят условия проживания пострадавших, узнают, что нужно постояльцам, отправляют заявки в штаб.

Костяк волонтерского движения АНК всегда составляли активисты молодежного крыла «Ассамблея жастары». Своей инициативой помочь землякам, пострадавшим от паводка, они сплотили представителей всех этнокультурных объединений, советов аксакалов и матерей, общественных организаций, предпринимателей и жителей области. Активисты ассамблеи выделяют средства на закуп гуманитарной помощи, отвечают за логистику, возводят дамбы, обеспечивают занятых на земляных работах и ночных дежурствах горячими обедами и чаем. В Сырымском районе провели текущий ремонт гостиницы, где разместились семьи, чьи дома были подтоплены. Направили сельчанам матрасы, подушки, постельное белье, одежду, стиральную машинку и холодильник.

– Никто не остался в стороне от добрых дел, нас объединила одна большая забота – преодолеть последствия масштабной природной стихии. В рядах штаба – члены Национальной волонтерской сети, благотворительного фонда Biz birgemiz Qazaqstan, областных филиалов партий «Amanat» и «Respublica», Молодежного ресурсного центра, Гражданского альянса. С таким единением все трудности преодолимы, потому что вместе мы – сила. Не раз при разгрузке гуманитарной помощи к нашим волонтерам присоединялись уральцы. Когда смотришь на нашу молодежь, сознательную, инициативную, деятельную, неравнодушную, на сердце спокойно за будущее страны, – говорит Айгуль Туркина.

С 28 марта по 22 апреля в пункт приема штаба гуманитарной помощи при АНК ЗКО доставлено 170 тонн гуманитарного груза на общую сумму свыше 256 млн тенге, 133 тонны уже направлены по назначению.

#паводок #АНК #волонтеры #гуманитарная помощь

Популярное

Все
Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?
Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги
Этностиль остается на пике популярности
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и увлекательно, и познавательно
Почувствовать себя частичкой природы, прикоснуться к истории смогли участники первого экофестиваля «Талдыкорган – столица страны петроглифов»
Черепахи умеют улыбаться
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Эмоции взяли верх
«И Родина щедро поила меня…»
Ради водворения правды
Превратили остановку в арт-объект
Дождалась котельная ремонта
Паводковые воды направят в природные озера
Распоряжение Главы государства
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Читайте также

Ради водворения правды
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судь…
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]