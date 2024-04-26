Наша сила в единстве Общество 26 апреля 2024 г. 7:24 8 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Свыше 130 тонн гуманитарного груза отправлено областной АНК в районы фото автора «Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией» – эти слова Президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс», относятся и к уральцам, борющимся в эти дни с последствиями большой воды. ...В двухэтажном здании, предназначенном под бизнес, внутренние работы по отделке еще не завершены. Но сейчас не до них. Оба этажа временно заняты тоннами гуманитарного груза: от продуктов питания и одежды до палаток и спальных мешков. Здание под склад выделил член областной АНК, председатель азербайджанского этнокультурного объединения «Бирлик» Наджаф Мамедов. Работа здесь кипит практически круглосуточно. Гуманитарную помощь предоставляют местные предприниматели, неравнодушные казахстанцы из других регионов. На складе груз сортируется и по заявкам отправляется нуждающимся. В сутки отсюда отгружается порядка 10–15 тонн гуманитарки. Когда мы подъехали, шла отгрузка в один из городских эвакопунктов, где сегодня размещены 378 человек, из них половина – дети. В багажнике легковушки – два ковра, бутылки с питьевой водой. – Подождите, сейчас добавим детской одежды, обуви. Это всегда пригодится, – отдает распоряжение руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» областного управления общественного развития Айгуль Туркина, уже почти месяц по совместительству возглавляющая штаб гуманитарной помощи при областной Ассамблее народа Казахстана. Штаб сформировался 28 марта. В этот же день ушли первые «газели» с продуктами и товарами первой необходимости в Каратобинский и Сырымский районы. Изначально склад штаба размещался в Доме дружбы, но когда помощь стала прибывать фурами, потребовалось больше места, пришлось организовывать второй склад. – Мы работаем параллельно с областным гуманитарным штабом, так как у АНК огромный опыт волонтерства, наработанный еще в паводок 2011 года, пандемию, а также в рамках постоянной благотворительной помощи социально уязвимым категориям населения, – поясняет руководитель штаба. – С момента организации в штаб вошли 30 человек – это члены этнокультурных объединений, коммунального госучреждения «Қоғамдық келісім», советов матерей и аксакалов, молодежного крыла ассамблеи. Штаб на постоянной связи с областным и районными акиматами, эвакопунктами, старшими по дачным товариществам, волонтерами, работающими на возведении дамб. Бывает, гуманитарка из других регионов приходит ночью – нужно разгружать. Или волонтерам срочно требуются мешки, лопаты, сапоги, пленка. Реагировать надо быстро, координируя работу по многим направлениям. На складе 10 сотрудниц КГУ формируют заявки. Сначала в адресатах числились Каратобинский, Сырымский, Теректинский районы, после – дачные товарищества. Сейчас в основном Бурлинский и Теректинский районы и район Байтерек, а также эвакопункты города. Когда нет отгрузки, девушки сортируют товар, чтобы удобнее было найти необходимое. При отправке груза обязательна фото- и видеофиксация. Та же процедура и при получении груза. Все это – для отчетности и прозрачности работы штаба. Еще 45 сотрудников КГУ работают непосредственно с эвакопунктами: мониторят условия проживания пострадавших, узнают, что нужно постояльцам, отправляют заявки в штаб. Костяк волонтерского движения АНК всегда составляли активисты молодежного крыла «Ассамблея жастары». Своей инициативой помочь землякам, пострадавшим от паводка, они сплотили представителей всех этнокультурных объединений, советов аксакалов и матерей, общественных организаций, предпринимателей и жителей области. Активисты ассамблеи выделяют средства на закуп гуманитарной помощи, отвечают за логистику, возводят дамбы, обеспечивают занятых на земляных работах и ночных дежурствах горячими обедами и чаем. В Сырымском районе провели текущий ремонт гостиницы, где разместились семьи, чьи дома были подтоплены. Направили сельчанам матрасы, подушки, постельное белье, одежду, стиральную машинку и холодильник. – Никто не остался в стороне от добрых дел, нас объединила одна большая забота – преодолеть последствия масштабной природной стихии. В рядах штаба – члены Национальной волонтерской сети, благотворительного фонда Biz birgemiz Qazaqstan, областных филиалов партий «Amanat» и «Respublica», Молодежного ресурсного центра, Гражданского альянса. С таким единением все трудности преодолимы, потому что вместе мы – сила. Не раз при разгрузке гуманитарной помощи к нашим волонтерам присоединялись уральцы. Когда смотришь на нашу молодежь, сознательную, инициативную, деятельную, неравнодушную, на сердце спокойно за будущее страны, – говорит Айгуль Туркина. С 28 марта по 22 апреля в пункт приема штаба гуманитарной помощи при АНК ЗКО доставлено 170 тонн гуманитарного груза на общую сумму свыше 256 млн тенге, 133 тонны уже направлены по назначению. #паводок #АНК #волонтеры #гуманитарная помощь