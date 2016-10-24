Спорт
13 млн тенге и внедорожник разыграли на скачках в Кызылорде
Вчера, 23 октября, в рамках празднования 125-летия со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, рисовода-рекордсмена Ибрая Жахаева в Кызылорде прошел финальный этап турнира по скачкам "Ат байге" с призовым фондом свыше 13 млн тенге, передает Kazpravda.kz. 

По пяти видам скачек состязались десятки жокеев из нескольких областей Казахстана на чистокровных скакунах. Аким области Крымбек Кушербаев поздравил кызылординцев с завершением уборочной страды, юбилеем "полевого академика" и пожелал удачи участникам состязаний.

"Отрадно, что в последнее время национальные виды спорта в нашей области активно развиваются и приобретают массовый характер. Свыше 14 тысяч атлетов региона занимаются 7 видами этноспорта. Ежегодно проводимый в области турнир "Алтын белбеу" стал одним из самых известных и популярных в республике. В этом году на 5-м чемпионате Казахстана по кокпару, который состоялся в Жанакорганском районе, впервые приняла участие и заняла второе место сборная Кызылординской области. Юношеская команда области по кокпару дважды завоевывала "серебро". Построенный в прошлом году ипподром даст возможность проводить у нас международные соревнования и развивать конный спорт в регионе", – сказал аким.

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Итоги скачек таковы: в кокпаре победила команда Жанакорганского района, выигравшая 2 млн тенге. Второе место и 1,5 млн выиграли шиелийцы. Третье место и 500 тыс. тенге присудили сборной Кызылорды, а четвертое место и 250 тысяч тенге – команде из Аральского района.

В конкурсе "Теңге ілу" первое место (с призом 100 тысяч тенге) занял жанакорганец Алтай Конкаев. Второе место (75 тысяч тенге) – Досбол Нурхан из Жалагаша, третье (50 тысяч тенге) – кызылординец Жанболат Аликожаев.

В "Кунан байге" победителем стал скакун "Каратобель" семьи Жанкойлыковых из Алматинской области, жокей – Отеген Айтбек. За первое место они получили 1 млн тенге.

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Второе место (500 тысяч тенге) выиграл скакун "Елик" Данелии Игенбаевой , жокей – Эмиль Игенбаев. А третье место (300 тысяч тенге) занял "Алатау" алматинца Айбека Бахытбека, жокей – Елшат Баймуханов.

В "Тоқ байге" первое место (1,5 млн тенге) досталось скакуну "Патше" семьи Майлыбаевых из Шиелийского района. Второе место (1 млн тенге) занял "Шайкурен"  астанчанина Нурдаулета Мираса, третье место (500 тысяч тенге) занял "Алтынкоз" семьи Жанкойлыковых.

Самый сложный вид состязаний – скачка "Аламан байге" на дистанцию в 25 километров. В ней лучшим наездником стал талдыкорганец Акжол Жуматай на "Бакторы" Жениса Смайылова. Победителю вручили ключи от внедорожника. Второе место и 1,5 млн тенге присудили таразцу Мелебеку Нурдаулету, владелец коня "Батыр" – Аскар Олжабаев. Третье место с призом 1 млн тенге занял Нурлан Жаксылык, выступивший на "Мираде" жителя ВКО Ерлана Сулейменова. 500 тысяч тенге за четвертое место получил владелец "Нурторы" алматинец Бакиев Серик, жокей – Арнур Курманжан.

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