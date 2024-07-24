Около 70 тренеров будет сопровождать казахстанских спортсменов в Париже

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) сборную Казахстана будут сопровождать 67 тренеров и 15 членов комплексных научных групп, куда входят врачи, массажисты, психологи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК/Сали Сабиров

Впервые количество сопровождающих лиц превзошло количество участвующих спортсменов. Приоритет при распределении дополнительных аккредитаций был отдан именно тренерскому составу и спортивным врачам, что подчеркивает важность профессиональной поддержки для успешного выступления.  

«Никогда еще в истории участия сборной Казахстана в Олимпийских играх не было, чтобы количество спортсменов было меньше количества сопровождающих их врачей и тренеров. Аккредитации на сопровождающих лиц распределялись строго по числу участвующих в ОИ атлетов. Однако обновленная система подсчета оргкомитета Игр, а также согласованные действия НОК и министерства туризма и спорта Казахстана позволили внести в систему практически всех личных тренеров, которые вместе с главными тренерами сборных команд будут иметь возможность присутствовать на соревнованиях. Повторюсь, такого еще никогда не было. Даже с учетом того, что на некоторых Олимпийских играх участвовало гораздо больше атлетов, чем в Париже», - озвучил глава Департамента спорта НОК Казахстана, ответственный за олимпийскую деревню, Бектур Киятбай. 

Кроме того, он отметил, что в расширенные списки изначально не попали личные тренеры ведущих спортсменов - Елдоса Сметова (дзюдо) и Нурсултана Турсынова (греко-римская борьба). Благодаря НОК, после долгих переговоров с Париж-2024 и МОК, было получено одобрение об аккредитации указанных тренеров. 

«Вся коммуникация во время Игр с Оргкомитетом проходит строго через НОК, и мои коллеги к этому подготовлены. На Олимпиаде координацию сборной осуществляют семь сотрудников НОК Казахстана, у каждого из них своя зона ответственности. Они обеспечивают создание комфортных условий для спортивной делегации, обеспечивая техническую и логистическую помощь, обеспечивая график тренировок, транспортировки, регистрируя на соревнования и многое другое, круглосуточно находясь на связи с оргкомитетом и представителями МОК. В любой момент у атлетов, а также любого представителя делегации может возникнуть срочный вопрос, который наши сотрудники будут решать», - говорит он.

По его словам,  руководство НОК на Олимпийских играх находится по приглашению Международного Олимпийского комитета, и помимо соревнований, планирует участвовать в двусторонних встречах и совещаниях с коллегами из МОК, ОСА, руководством международных федераций и НОК из других стран. На сегодняшний момент запланировано уже более 35 встреч. 

В состав делегации вошли и 16 спарринг-партнеров. Они будут помогать представителям отдельных видов спорта готовиться к Играм непосредственно на месте проведения олимпийских соревнований. 

Всего на Олимпиаду-2024 смогли квалифицироваться 80 спортсменов  из Казахстана в 25 видах спорта.

#олимпиада #Спорт #Париж #тренеры

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