Около 70 тренеров будет сопровождать казахстанских спортсменов в Париже

На Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция) сборную Казахстана будут сопровождать 67 тренеров и 15 членов комплексных научных групп, куда входят врачи, массажисты, психологи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Впервые количество сопровождающих лиц превзошло количество участвующих спортсменов. Приоритет при распределении дополнительных аккредитаций был отдан именно тренерскому составу и спортивным врачам, что подчеркивает важность профессиональной поддержки для успешного выступления.
«Никогда еще в истории участия сборной Казахстана в Олимпийских играх не было, чтобы количество спортсменов было меньше количества сопровождающих их врачей и тренеров. Аккредитации на сопровождающих лиц распределялись строго по числу участвующих в ОИ атлетов. Однако обновленная система подсчета оргкомитета Игр, а также согласованные действия НОК и министерства туризма и спорта Казахстана позволили внести в систему практически всех личных тренеров, которые вместе с главными тренерами сборных команд будут иметь возможность присутствовать на соревнованиях. Повторюсь, такого еще никогда не было. Даже с учетом того, что на некоторых Олимпийских играх участвовало гораздо больше атлетов, чем в Париже», - озвучил глава Департамента спорта НОК Казахстана, ответственный за олимпийскую деревню, Бектур Киятбай.
Кроме того, он отметил, что в расширенные списки изначально не попали личные тренеры ведущих спортсменов - Елдоса Сметова (дзюдо) и Нурсултана Турсынова (греко-римская борьба). Благодаря НОК, после долгих переговоров с Париж-2024 и МОК, было получено одобрение об аккредитации указанных тренеров.
«Вся коммуникация во время Игр с Оргкомитетом проходит строго через НОК, и мои коллеги к этому подготовлены. На Олимпиаде координацию сборной осуществляют семь сотрудников НОК Казахстана, у каждого из них своя зона ответственности. Они обеспечивают создание комфортных условий для спортивной делегации, обеспечивая техническую и логистическую помощь, обеспечивая график тренировок, транспортировки, регистрируя на соревнования и многое другое, круглосуточно находясь на связи с оргкомитетом и представителями МОК. В любой момент у атлетов, а также любого представителя делегации может возникнуть срочный вопрос, который наши сотрудники будут решать», - говорит он.
По его словам, руководство НОК на Олимпийских играх находится по приглашению Международного Олимпийского комитета, и помимо соревнований, планирует участвовать в двусторонних встречах и совещаниях с коллегами из МОК, ОСА, руководством международных федераций и НОК из других стран. На сегодняшний момент запланировано уже более 35 встреч.
В состав делегации вошли и 16 спарринг-партнеров. Они будут помогать представителям отдельных видов спорта готовиться к Играм непосредственно на месте проведения олимпийских соревнований.
Всего на Олимпиаду-2024 смогли квалифицироваться 80 спортсменов из Казахстана в 25 видах спорта.