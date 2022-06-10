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140 детей получили академическую поддержку по проекту «BirgeOqý»

В целях оказания социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на окраине города Нур-Султан, КФ «Академия Елбасы» была предоставлена академическая поддержка с участием ведущих педагогов в рамках проекта «BirgeOqý».

Благодаря проекту 140 детей 6 и 7 классов получили дополнительное образование по математике, русскому и казахскому языкам. Преподавателями выступили педагоги ведущих школ, таких как: НИШ, РФМШ, столичные лицеи и международные школы. Проект «BirgeOqý» вызвал большой интерес среди учащихся, ученики отметили эффективность и мобильность проекта. По окончанию курса ученики получили сертификаты.

- Одна из целей нашей академии, в первую очередь, сократить разрыв в образовании между сельскими и городскими школьниками. Но, как показывает анализ, разрыв в образовании имеется и в городах. Поэтому было принято решение оказать поддержку детям из многодетных семей, семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, проживающих на окраинах нашей столицы в рамках проекта BirgeOqý. 140 детей 4–5  классов из окраин столицы смогли получить дополнительные уроки и знания. Такую практику мы будем продолжать, - сказал директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Цель проекта - сокращение образовательно-информационного неравенства детей в разрезе «город-село», поддержка и развитие детей. В рамках проекта предоставляются услуги дополнительного онлайн обучения, доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам и сервисам, методическая поддержка педагогов и родителей.

Корпоративный фонд «Академия Елбасы» создан в 2019 году и является основным оператором по реализации инициативы El Úmiti. Академия Елбасы интегрирует в единую систему проекты, направленные на развитие будущего поколения лидеров и профессионалов страны.

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