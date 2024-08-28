15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета состоялось в Берлине

Международное сотрудничество
107
Наталия Буланова
выпускающий редактор

КГДС является регулярным координационно-совещательным органом деловых кругов двух стран и эффективным механизмом в привлечении немецких инвестиций в экономику Казахстана с 2010 года. В РК насчитывается 752 действующих предприятия с участием германского капитала

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялось 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству, сопредседателем которого с казахстанской стороны является первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, с немецкой стороны — исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В заседании приняли участие представители ключевых отраслевых министерств двух стран, деловых объединений и ассоциаций, а также десятки казахстанских и немецких компаний.

Активный интерес к участию проявили германские производители сельскохозяйственной техники, промышленные предприятия и крупные финансовые институты страны, такие как German Agribusiness Alliance, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Bahn, KfW Banken Gruppe, Deutsche Bank, Helaba, Euler Hermes, DF Deutsche Forfait, CT Agro, CLAAS KGaA, Svevind Energy, Flight Design General Aviation.

В ходе заседания обсуждались вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Сопредседатели подчеркнули особую значимость мероприятия, которое проходит в преддверии сентябрьского визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Астану.

Было отмечено, что Германия является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, а Казахстан входит в топ-50 ведущих внешнеторговых партнеров Германии.

Львиная доля немецких инвестиций приходится на «несырьевой» сектор, в частности, в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство стройматериалов, транспорт и агропромышленный комплекс.
В рамках КГДС сторонами подписано 10 документов, в том числе Рамочное соглашение о развитии инвестиционного сотрудничества, Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Саарбрюккена и «НК «KAZAKH INVEST», меморандумы о взаимном сотрудничестве между казахстанскими и германскими компаниями, а также договоренность о строительстве завода Flight Design Kazakhstan.

#сотрудничество #заседание #совет #Германия #Берлин

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Шереметьевский тупик
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области
В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Прямые рейсы в Нью-Йорк планируют открыть из Казахстана
Взаимную поставку электроэнергии обсуждают Казахстан и Тадж…
Президент Узбекистана наградил ряд казахстанцев орденом «Ду…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]