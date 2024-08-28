15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета состоялось в Берлине

КГДС является регулярным координационно-совещательным органом деловых кругов двух стран и эффективным механизмом в привлечении немецких инвестиций в экономику Казахстана с 2010 года. В РК насчитывается 752 действующих предприятия с участием германского капитала

Фото: пресс-служба правительства РК

Состоялось 15-е заседание Казахстанско-Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству, сопредседателем которого с казахстанской стороны является первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, с немецкой стороны — исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В заседании приняли участие представители ключевых отраслевых министерств двух стран, деловых объединений и ассоциаций, а также десятки казахстанских и немецких компаний.

Активный интерес к участию проявили германские производители сельскохозяйственной техники, промышленные предприятия и крупные финансовые институты страны, такие как German Agribusiness Alliance, Siemens, Siemens Energy, Deutsche Bahn, KfW Banken Gruppe, Deutsche Bank, Helaba, Euler Hermes, DF Deutsche Forfait, CT Agro, CLAAS KGaA, Svevind Energy, Flight Design General Aviation.

В ходе заседания обсуждались вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Сопредседатели подчеркнули особую значимость мероприятия, которое проходит в преддверии сентябрьского визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Астану.

Было отмечено, что Германия является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, а Казахстан входит в топ-50 ведущих внешнеторговых партнеров Германии.

Львиная доля немецких инвестиций приходится на «несырьевой» сектор, в частности, в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство стройматериалов, транспорт и агропромышленный комплекс.

В рамках КГДС сторонами подписано 10 документов, в том числе Рамочное соглашение о развитии инвестиционного сотрудничества, Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Саарбрюккена и «НК «KAZAKH INVEST», меморандумы о взаимном сотрудничестве между казахстанскими и германскими компаниями, а также договоренность о строительстве завода Flight Design Kazakhstan.