15 млрд тенге планируется направить на увеличение уставного капитала НУХ "КазАгро"

В рамках реализации государственной политики по стимулированию развития АПК предлагается дополнительно направить 15 млрд тенге через увеличение уставного капитала НУХ "КазАгро". Об этом в ходе презентации уточненного бюджета на 2018-2020 годы сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В рамках выделяемых средств будет произведено кредитование субъектов АПК на закуп сельхозтехники и оборудования, производство, переработку сельхозпродукции", – пояснил глава Минфина.
Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на развитие ирригационно-дренажных систем в стране.
"Также в рамках данного направления предусмотрены дополнительные средства в сумме 3,8 миллиарда тенге на реализацию проекта по совершенствованию ирригационно-дренажных систем, что позволит повысить водообеспеченность и урожайность до двух раз на орошаемых землях", – отметил Алихан Смаилов.