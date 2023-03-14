15 строительных компаний привлекли к ответственности в Астане

По данным городской администрации, в прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок, вывезено более 35 тыс. тонн мусора.

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В Астане с начала года за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2) и нарушение правил благоустройства (статья 505) нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге, в числе которых также 15 строительных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По данным городской администрации, в прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок, вывезено более 35 тыс. тонн мусора: в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44.

Акиматом совместно с природоохранной полицией, Департаментом экологии города Астаны, Единым контакт-центром «І KOMEK 109» усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения «Сергек».

В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок, акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов «Северная гряда». На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 м3/год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.), сообщили в акимате.