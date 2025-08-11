Министерство здравоохранения совместно с территориальными департаментами полиции обеспечило работу 152 круглосуточных полицейских постов в медицинских организациях по республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день полицейские посты действуют: в городских стационарах – 30; в областных стационарах – 10; в детских стационарах – 12; в перинатальных центрах – 5; в центральных районных больницах – 48; в районных больницах – 23.

"Организация постов позволяет оперативно реагировать на инциденты, предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность как медицинских работников, так и пациентов. Данная мера принята в связи с учащением случаев нападений на медицинский персонал", - говорится в сообщении.

Напомним, что Глава государства поручил ужесточить меры наказания за насилие в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей.