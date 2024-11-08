155 рабочих эвакуировали на шахте «Абайская»

7 ноября в 20:29 часов поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте «Абайская», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал компании Qarmet

Фото иллюстративное: t.me/qarmet_news

Как сообщили в компании, произошло отключение в трансформаторной № 9 ТОО «Караганда Жарык».

Персонал незамедлительно ввел план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность.