155 рабочих эвакуировали на шахте «Абайская»

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

7 ноября в 20:29 часов поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте «Абайская», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал компании Qarmet

Фото иллюстративное: t.me/qarmet_news

Как сообщили в компании, произошло отключение в трансформаторной № 9 ТОО «Караганда Жарык».

Персонал незамедлительно ввел  план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность.

«Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена. Проводится анализ ситуации соответствующими службами, а также подготовка шахты к безопасному восстановлению работы предприятия», - говорится в сообщении.

 

#экономика #шахты

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