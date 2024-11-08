155 рабочих эвакуировали на шахте «Абайская»
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7 ноября в 20:29 часов поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте «Абайская», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал компании Qarmet
Как сообщили в компании, произошло отключение в трансформаторной № 9 ТОО «Караганда Жарык».
Персонал незамедлительно ввел план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность.
«Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы. В настоящее время подача электроэнергии возобновлена. Проводится анализ ситуации соответствующими службами, а также подготовка шахты к безопасному восстановлению работы предприятия», - говорится в сообщении.