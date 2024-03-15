17-летний Батырхан Толеугали выиграл лицензию на Олимпиаду

На поездку Игр четырехлетия претендуют еще три бойца, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали (80 кг) на проходящем в китайском Тайане олимпийском лицензионном турнире завоевал путевку в Париж, сообщает минтуризма и спорта.

«В поединке за лицензию наш соотечественник со счетом 2:0 победил соперника из Саудовской Аравии Али Мабрук аль-Мабрука. Ранее Батырхан с результатом 2:0 одолел индуса Акшая Худи. Необходимо отметить, что Толеугали всего 17 лет», - говорится в сообщении.

Завтра в борьбу за путевки на ОИ-2024 вступят три остальных участника лицензионного турнира от РК - Самирхон Абабакиров (58 кг), Мария Севостьянова (57 кг) и участница Олимпиад в Рио и Токио Жансель Дениз (+67 кг).

Олимпийскую квоту получат по два финалиста в каждой весовой категории.