17-летнюю девушку дважды сбили на дороге в Каскелене

2 автомобиля наехали на девушку на дороге в городе Каскелене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: ДП СКО

В Каскелене вечером 20 ноября водитель автомашины Mitsubishi наехал на пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. От удара девушку отбросило на «встречку», где на нее наехал Mercedes-Benz.

Инцидент попал на камеры очевидцев. В публикации сообщается, что девушка – студентка.

17-летняя пострадавшая с различными травмами попала в центральную районную больницу города.

Полиция составила по факту административный протокол по части 2 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».