Кабель почти на миллион тенге украли со стройки в Астане

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В полицию обратился представитель строительной компании. Он заявил, что в ночное время с территории строящегося объекта были похищены бухты кабеля на общую сумму 900 тысяч тенге.

Задержанные дали признательные показания. Как выяснилось, силовой кабель злоумышленники отвезли в пункт приема металла.

«По факту кражи проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории города», – сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе добавили, что столичные полицейские регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов, их лома и отходов.

Стражи порядка напоминают, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.