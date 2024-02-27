18 рейсов задержали из-за пожара в аэропорту Астаны

Транспорт, Общество
123
Дана Аменова
Корреспондент

27 февраля в 07.50 часов поступило сообщение о пожаре в международном аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в 08:24 пожар был полностью ликвидирован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место. 

Международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы.

— Однако 18 рейсов из международного аэропорта Астаны задерживаются на вылет: КС205 Астана-Дубай, DV702 Астана-Шымкент, КС 952 Астана-Алматы, IQ389 Астана-Жезказган, КС 7052 Астана –Алматы, DV783 Астана-Оскемен, КС 313 Астана-Актау, ТК 357 Астана-Стамбул, DV 747 Астана-Павлодар, КС7341 Астана-Костанай, DV821 Астана-Пулково, КС 852 Астана-Алматы, КС7315 Астана – Кызылорда, Lo196 Астана-Варшава, IQ367Астана - Костанай, DV716 Астана-Шымкент, IQ437 Астана-Петропавловск, КС345 Астана-Оскемен. Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно, — говорится в официальном сообщении.  

Аэропорт приносит извинения пассажирам за неудобства. Администрация раздает им воду и напитки. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками. Дополнительная информация будет сообщена после урегулирования ситуации.

#Астана #задержание #пожар #аэропорт #рейсы

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати государственных закупок на сумму, превышающую четыре миллиарда тенге
Застрелил красавицу
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
О тоях, патриотизме и любви
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Не наступить на цифровые «грабли»
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Аварии следовало ожидать
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
Не оставить бы сугробы
Экономика сильная, но не силовая
В приоритете – олимпийские виды
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
Суперкубок – у «Тобола»
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Падение нравственных ценностей: МВД назвало причины бытовых…
Мегаватты – селу
Нейросети заговорили на казахском
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]