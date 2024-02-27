18 рейсов задержали из-за пожара в аэропорту Астаны

27 февраля в 07.50 часов поступило сообщение о пожаре в международном аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в 08:24 пожар был полностью ликвидирован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

Международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы.

— Однако 18 рейсов из международного аэропорта Астаны задерживаются на вылет: КС205 Астана-Дубай, DV702 Астана-Шымкент, КС 952 Астана-Алматы, IQ389 Астана-Жезказган, КС 7052 Астана –Алматы, DV783 Астана-Оскемен, КС 313 Астана-Актау, ТК 357 Астана-Стамбул, DV 747 Астана-Павлодар, КС7341 Астана-Костанай, DV821 Астана-Пулково, КС 852 Астана-Алматы, КС7315 Астана – Кызылорда, Lo196 Астана-Варшава, IQ367Астана - Костанай, DV716 Астана-Шымкент, IQ437 Астана-Петропавловск, КС345 Астана-Оскемен. Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно, — говорится в официальном сообщении.

Аэропорт приносит извинения пассажирам за неудобства. Администрация раздает им воду и напитки. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками. Дополнительная информация будет сообщена после урегулирования ситуации.