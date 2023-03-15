Более 20 тысяч казахстанцев хотят объявить себя банкротом

По предварительным данным выявлено, что отдельные граждане не смогут претендовать на процедуру банкротства.

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В Министерстве финансов РК озвучили промежуточные цифры по банкротству физлиц. По данным Минфина, с начала месяца поступило более 20 тыс. заявлений от граждан, сообщает Kazpravda.kz.

По предварительным данным выявлено, что отдельные граждане не смогут претендовать на процедуру банкротства.

Основанием для отказа в признании гражданина банкротом является наличие частичного погашения долга в течение 12 месяцев, наличие имущества у должника или его супруги, а также наличие регистрации индивидуального предпринимательства.

Кроме того, отказ получат те граждане, которые не предоставили документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО, и те, кто получает адресную социальную помощь за менее чем 6-месячный период.

Как следует из сообщения, граждан будут уведомлять об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис «1414» по телефону.

Отмечается, что повторно подать заявление при соответствии критериям внесудебного банкротства можно через 3 месяца. Если должнику будет отказано во внесудебном банкротстве из-за наличия имущества, он вправе обратиться в суд для восстановления платежеспособности или судебного банкротства.

По информации Минфина, 94% заявлений поступили через портал электронного правительства, остальные – через приложение e-Salyq Azamat. Проверка одного заявления органами госдоходов проводится 15 рабочих дней.

Ранее в КГД сообщили, что едва начался прием заявок, как у отдельных ЦОНов были замечены «помогайки», предлагающие посреднические услуги по оформлению документов на банкротство за денежное вознаграждение.

В связи с этим представители Комитета госдоходов напомнили, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.