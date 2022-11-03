19,3 млн бюджетных тенге присвоила на приписках заведующая детсадами в Шымкенте

Приписками для хищения бюджетных средств занималась заведующая детскими садами в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Недостоверные сведения в табели посещаемости детей вносила руководитель детских садов в Шымкенте.

«Приписки осуществлялись на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 годы. Таким образом она незаконно присвоила бюджетные деньги на общую сумму 19,3 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания», – детализировали в агентстве.

Досудебное расследование в отношении руководителя трех детских садов завершено Департаментом по Шымкенту.

Женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Причиненный государству ущерб в 19,3 млн тенге возмещен полностью, заключили в ведомстве.