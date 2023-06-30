Национальный день печати утвердили в Казахстане

2 февраля официально утвержден Национальным днем печати. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передает корреспондент Кazpravda.kz .

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Как отметил министр, 110 лет назад, 2 февраля 1913 года вышел первый номер общественно-политической и литературной газеты "Қазақ газеті". Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы.

"Газета стала источником национального возрождения и повернула сознание нашего народа в отдельное русло", – отметил Кыдырали в Facebook.

По его словам, ранее глава государства официально утвердил 1 октября Днем сотрудников радио в рамках 100-летия Казахского радио. Теперь, подчеркивает министр, появился еще один знаменательный день для сообщества журналистов.



