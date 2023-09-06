20 человек стали жертвами наводнения на юге Бразилии

Сильный шторм на юге Бразилии, вызвавший наводнения в нескольких городах региона, унес жизни по меньшей мере 21 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Губернатор Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил, что число погибших является самым высоким в штате из-за климатического явления. Он сказал, что около 60 городов пострадали от урагана, который был классифицирован как внетропический циклон», — сообщил канал ABC News со ссылкой на местные власти.

Также правительство штата сообщило, что с вечера понедельника, 4 сентября, зарегистрировано 1650 человек, оставшихся без крова. Мэрия города Мусун рекомендовала жителям найти припасы на ближайшие 72 часа.

Ранее в июне на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул уже обрушивался внетропический циклон. 17 июня сообщалось, что из-за наводнения 11 человек погибли и 20 пропали без вести. При этом более 2,3 тыс. человек пришлось искать убежища после шторма.