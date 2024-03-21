21 марта – Ынтымақ күні

Этот день несет в себе воспоминание о прошлом, понимание важности вклада наших предков в формирование и сохранение настоящего

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Ынтымақ күні - время памяти важных для страны исторических событий и достижений нации, а также символизирует важность объединения различных групп и общественных слоев в стране.

«Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Наша позиция: «Единство нации – в ее многообразии» Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране», - говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

Данный день способствует созданию консолидирующей атмосферы, подчеркиванию общих ценностей и гражданской идентичности. Мероприятия в Ынтымақ күні будут отражать всю разносторонность нашей культуры и творческого потенциала.

От праздничных выступлений творческих коллективов до гастрофестиваля блюд национальной кухни, от массовых соревнований по национальным видам спорта до открытых пространств для творчества – все это будет напоминанием о том, как многообразие может соединить нас в единое целое.