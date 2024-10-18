Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает в Казахстане

В Казахстане 21 октября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты ряда налогов и плат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИС «Параграф»
Не позднее 21 октября 2024 года необходимо представить ФНО:
ф. 328.00 – за сентябрь 2024 года;
ф. 851.00 – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2024 года;
ф. 870.00 за 2024 год – при получении разрешения в сентябре 2024 года операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП;
Кроме того, необходимо уплатить:
НДС в ЕАЭС за сентябрь 2024 года;
акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за сентябрь 2024 года;
плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе норматива операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при оформлении разрешения в сентябре;
плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2024 года;
плату за пользование растительными ресурсами за 3 квартал 2024 года.