Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает в Казахстане

Налоги
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане 21 октября 2024 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты ряда налогов и плат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИС «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Не позднее 21 октября 2024 года необходимо представить ФНО:

ф. 328.00 – за сентябрь 2024 года;

ф. 851.00 – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2024 года;

ф. 870.00 за 2024 год – при получении разрешения в сентябре 2024 года операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП;

Кроме того, необходимо уплатить:

НДС в ЕАЭС за сентябрь 2024 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за сентябрь 2024 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе норматива операторами объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при оформлении разрешения в сентябре;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2024 года;

плату за пользование растительными ресурсами за 3 квартал 2024 года.

#налоги #срок #отчетность

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