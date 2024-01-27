22 долгостроя планируется завершить в Актюбинской области

В регионе насчитывается 31 долгострой, в их числе объекты образования, здравоохранения, спортивные комплексы и многоквартирные жилые дома, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

На совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова рассмотрены проблемы долгостроев и неэффективной работы отдельных подрядных организаций, реализующих проекты в рамках государственного заказа.

На данный момент в области насчитывается 31 долгострой, в их числе объекты образования, здравоохранения, спортивные комплексы и многоквартирные жилые дома, сообщает пресс-служба акимата региона.

На сегодня контракты расторгнуты с 10 компаниями, определены новые подрядчики. По некоторым объектам идут судебные процессы. Согласно планам управления строительства, архитектуры и градостроительства в этом году 22 объекта должны быть введены в эксплуатацию.

«Подрядные организации, участвуя в конкурсе государственных закупок, знают обо всех предъявляемых к ним требованиях, какие работы они должны выполнить. Дают согласие, а после не исполняют взятые обязательства, уклоняются от ответственности. Обращаюсь к представителям всех подрядных компаний - если вы не завершите строительство объектов в поставленные сроки, продолжите проявлять безответственность в решении поставленных задач, не выполните свои обязательства, в том числе перед населением, то к вам законодательно будут приняты самые жесткие меры. Жители области ждут ввод этих объектов», - заключил аким области.

По итогам совещания руководителям всех ответственных государственных органов поручено принять исчерпывающие меры для ввода в эксплуатацию долгостроев.