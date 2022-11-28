22 ТЭЦ Казахстана находятся в частной собственности – Минэнерго

По данным министерства, около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет.

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В Министерстве энергетики РК рассказали о двадцати двух ТЭЦ, находящихся в частной собственности, сообщает Kazpravda.kz.

По данным министерства, средний возраст ТЭЦ составляет 61 год. Около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%.

"Суммарная располагаемая электрическая мощность 37 ТЭЦ составляет 6 517 МВт (33,8% от общей располагаемой мощности электростанций), располагаемая тепловая мощность - 20 135 Гкал/ч", – говорится в сообщении.

На 37 ТЭЦ эксплуатируются 190 паровых котлов, 41 водогрейный котёл, 132 паровых турбины и 5 газовых турбин.

"На сегодня в Казахстане 22 частные ТЭЦ, в госсобственности находится 10, квазигосударственных - 5", - отметили в Минэнерго.