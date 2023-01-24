255 млн тенге похитили директор отделения банка и кассир в Степногорске

Предварительно установлено, что они вынесли из кассы в течение месяца 255 млн тенге, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами.

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В ходе плановой проверки филиалов одного из банков города Степногорск была выявлена недостача денег банка в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено, что директор отделения и кассир банка вынесли из кассы в течение месяца 255 млн тенге, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в полиции.